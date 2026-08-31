Вадим Ченчик назначен на должность временного исполняющего обязанности главы Государственной пограничной службы Украины.

Об этом говорится в соответствующем указе президента №837/2026.

Вадим Ченчик возглавляет Госпогранслужбу

– Заместителю главы Государственной пограничной службы Украины Ченчику Вадиму Николаевичу временно исполнять обязанности главы Госпогранслужбы, – говорится в указе.

Вадим Ченчик был заместителем главы Госпогранслужбы с сентября 2019 года. У него многолетний опыт службы на руководящих и оперативных должностях в пограничных войсках, а также высшее образование по нескольким специальностям.

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Ченчик родился 15 ноября 1972 года в пгт Екатеринополь Черкасской области. В 1994 году окончил ГУ Львовская политехника, в 1998 году – Академию пограничных войск Украины имени Богдана Хмельницкого, а в 2006 году – Харьковский национальный педагогический университет.

Военную службу на офицерских должностях начал в августе 1994 года в 23 отдельной аэромобильной бригаде и в Оршанецком учебном пограничном отряде. С 1996 до 1998 годов учился в Академии Пограничных войск.

С 1998 до 2014 годов занимал первичные и руководящие должности в оперативно-розыскных подразделениях Харьковского отряда и Восточного регионального управления ГПСУ.

Возглавлял Мостиский (февраль – сентябрь 2014 года) и Мукачевский (сентябрь 2014 – февраль 2015 года) пограничные отряды Западного регионального управления.

С 2015 года работал помощником начальника Восточного регионального управления по международному сотрудничеству, а уже с 2019 года – заместителем начальника штаба пограничной службы.

С августа до сентября 2019 года временно исполнял обязанности директора Департамента оперативной деятельности Администрации ГПСУ, впоследствии был назначен заместителем главы Госпогранслужбы.

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