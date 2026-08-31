Вадим Ченчик тимчасово очолив Держприкордонслужбу: Зеленський підписав указ
Вадим Ченчик призначений на посаду тимчасового виконувача обов’язків глави Державної прикордонної служби України.
Про це йдеться у відповідному указі президента №837/2026.
Вадим Ченчик очолює Держприкордонслужби
– Заступнику глави Державної прикордонної служби України Ченчику Вадиму Миколайовичу тимчасово виконувати обов’язки глави Держприкордонслужби, – йдеться в указі.
Вадим Ченчик був заступником глави Держприкордонслужби з вересня 2019 року. Він має багаторічний досвід служби на керівних і оперативних посадах у прикордонних військах, а також вищу освіту за кількома спеціальностями.
Ченчик народився 15 листопада 1972 року в смт Катеринопіль на Черкащині. У 1994 році закінчив ДУ Львівська політехніка, у 1998 році – Академію Прикордонних військ України імені Богдана Хмельницького, а у 2006 році – Харківський національний педагогічний університет.
Військову службу на офіцерських посадах розпочав у серпні 1994 року в 23 окремій аеромобільній бригаді та в Оршанецькому навчальному прикордонному загоні. З 1996 до 1998 років навчався в Академії Прикордонних військ.
З 1998 до 2014 років обіймав первинні та керівні посади в оперативно-розшукових підрозділах Харківського загону та Східного регіонального управління ДПСУ.
Очолював Мостиський (лютий – вересень 2014 року) та Мукачівський (вересень 2014 – лютий 2015 року) прикордонні загони Західного регіонального управління.
З 2015 року працював помічником начальника Східного регіонального управління з міжнародного співробітництва, а вже з 2019 року – заступником начальника штабу з прикордонної служби.
З серпня до вересня 2019 року тимчасово виконував обов’язки директора Департаменту оперативної діяльності Адміністрації ДПСУ, згодом був призначений заступником глави Держприкордонслужби.