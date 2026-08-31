Вадим Ченчик призначений на посаду тимчасового виконувача обов’язків глави Державної прикордонної служби України.

Про це йдеться у відповідному указі президента №837/2026.

Вадим Ченчик очолює Держприкордонслужби

– Заступнику глави Державної прикордонної служби України Ченчику Вадиму Миколайовичу тимчасово виконувати обов’язки глави Держприкордонслужби, – йдеться в указі.

Вадим Ченчик був заступником глави Держприкордонслужби з вересня 2019 року. Він має багаторічний досвід служби на керівних і оперативних посадах у прикордонних військах, а також вищу освіту за кількома спеціальностями.

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Ченчик народився 15 листопада 1972 року в смт Катеринопіль на Черкащині. У 1994 році закінчив ДУ Львівська політехніка, у 1998 році – Академію Прикордонних військ України імені Богдана Хмельницького, а у 2006 році – Харківський національний педагогічний університет.

Військову службу на офіцерських посадах розпочав у серпні 1994 року в 23 окремій аеромобільній бригаді та в Оршанецькому навчальному прикордонному загоні. З 1996 до 1998 років навчався в Академії Прикордонних військ.

З 1998 до 2014 років обіймав первинні та керівні посади в оперативно-розшукових підрозділах Харківського загону та Східного регіонального управління ДПСУ.

Очолював Мостиський (лютий – вересень 2014 року) та Мукачівський (вересень 2014 – лютий 2015 року) прикордонні загони Західного регіонального управління.

З 2015 року працював помічником начальника Східного регіонального управління з міжнародного співробітництва, а вже з 2019 року – заступником начальника штабу з прикордонної служби.

З серпня до вересня 2019 року тимчасово виконував обов’язки директора Департаменту оперативної діяльності Адміністрації ДПСУ, згодом був призначений заступником глави Держприкордонслужби.

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