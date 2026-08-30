Хмара рассказал, кто останется в команде Минобороны и кого назначат
- Евгений Хмара планирует сохранить основную команду Минобороны и усилить её новыми специалистами.
- К команде министра присоединяются Николай Швидкий и Любовь Галан, вернулся Сергей Бойов, а направление ОПК и экспорта должна возглавить Анна Гвоздяр.
- Хмара также предложил Михаилу Федорову продолжить совместную работу над проектами.
Министр обороны Украины Евгений Хмара планирует сохранить сильных специалистов, которые уже работают в Минобороны, и усилить команду новыми людьми. Изменения коснутся, в частности, направлений фронта, ОПК, цифровизации и когнитивной войны.
Об этом он рассказал во время общения с журналистами.
Что Хмара рассказал о кадровых изменениях в Минобороны
По словам министра, одним из его приоритетов является сохранение специалистов, обладающих необходимыми компетенциями и государственной позицией.
– В министерстве остаются сильные специалисты с компетенцией и государственной позицией. Их задача – обеспечить преемственность работы, продолжить важные проекты и усилить те направления, которые требуют дополнительного внимания, – заявил Хмара.
В то же время к работе привлекают новых людей, а часть специалистов возвращается в ведомство.
Заместителем министра обороны стал Николай Швидкий, который будет отвечать за фронтовое направление. Любовь Галан будет курировать развитие и сохранение человеческого капитала Сил обороны.
По инициативе Хмары в команду также вернулся Сергей Бойов. Его опыт планируют использовать для работы с международными партнерами.
В ближайшее время планируется усилить направление оборонно-промышленного комплекса и экспорта. Соответствующим заместителем министра станет Анна Гвоздяр.
Отдельные кадровые решения готовятся для цифровой трансформации и направления когнитивной войны. На цифровое направление рассматривают кандидата с боевым опытом, который ранее работал в Минобороны. Кандидатура для работы в сфере когнитивной войны уже определена.
Хмара также прокомментировал возможность возвращения Михаила Федорова к работе в Министерстве обороны.
По словам министра, в июле они провели встречу, в ходе которой он предложил Федорову найти формат для продолжения совместной работы над проектами.
Конкретной должности, в частности советника, Хмара ему не предлагал. На данный момент ответа от Федорова министр не получил.
Напомним, Евгений Хмара возглавил Министерство обороны Украины 19 августа. До назначения он исполнял обязанности министра.