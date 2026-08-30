Министр обороны Украины Евгений Хмара планирует сохранить сильных специалистов, которые уже работают в Минобороны, и усилить команду новыми людьми. Изменения коснутся, в частности, направлений фронта, ОПК, цифровизации и когнитивной войны.

Об этом он рассказал во время общения с журналистами.

Что Хмара рассказал о кадровых изменениях в Минобороны

По словам министра, одним из его приоритетов является сохранение специалистов, обладающих необходимыми компетенциями и государственной позицией.

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– В министерстве остаются сильные специалисты с компетенцией и государственной позицией. Их задача – обеспечить преемственность работы, продолжить важные проекты и усилить те направления, которые требуют дополнительного внимания, – заявил Хмара.

В то же время к работе привлекают новых людей, а часть специалистов возвращается в ведомство.

Заместителем министра обороны стал Николай Швидкий, который будет отвечать за фронтовое направление. Любовь Галан будет курировать развитие и сохранение человеческого капитала Сил обороны.

По инициативе Хмары в команду также вернулся Сергей Бойов. Его опыт планируют использовать для работы с международными партнерами.

В ближайшее время планируется усилить направление оборонно-промышленного комплекса и экспорта. Соответствующим заместителем министра станет Анна Гвоздяр.

Отдельные кадровые решения готовятся для цифровой трансформации и направления когнитивной войны. На цифровое направление рассматривают кандидата с боевым опытом, который ранее работал в Минобороны. Кандидатура для работы в сфере когнитивной войны уже определена.

Хмара также прокомментировал возможность возвращения Михаила Федорова к работе в Министерстве обороны.

По словам министра, в июле они провели встречу, в ходе которой он предложил Федорову найти формат для продолжения совместной работы над проектами.

Конкретной должности, в частности советника, Хмара ему не предлагал. На данный момент ответа от Федорова министр не получил.

Напомним, Евгений Хмара возглавил Министерство обороны Украины 19 августа. До назначения он исполнял обязанности министра.

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