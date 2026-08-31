Якість повітря на Київщині погіршилася через атаки РФ: у списку п’ять населених пунктів
- У Київській області зафіксували погіршення якості повітря.
- Фахівці надали рекомендації, як вберегти здоров'я під час забруднення повітря.
Унаслідок чергових ворожих обстрілів у кількох населених пунктах Київської області зафіксовано тимчасове забруднення атмосферного повітря.
Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.
Якість повітря в Київській області 31 серпня: що відомо
За даними КОВА, погіршення стану повітря спостерігається в Іванкові, Вишгороді, Василькові, Обухові та Броварах.
Автоматичні моніторингові пости зафіксували в повітрі помірну концентрацію дрібнодисперсного пилу.
У людей із підвищеною чутливістю або хронічними захворюваннями дихальних шляхів він може викликати легкий дискомфорт під час дихання.
Щоб захистити здоров’я, фахівці радять:
- зачинити вікна та двері, аби забруднене повітря не потрапляло в приміщення;
- обмежити перебування на вулиці, особливо тривалі прогулянки чи фізичні тренування;
- пити більше чистої води для швидшого виведення токсинів з організму;
- увімкнути очищувачі повітря на максимальну потужність (за наявності).
Загалом цілодобовий автоматичний моніторинг якості повітря триває на 16 пунктах спостереження в регіоні (зокрема в Білій Церкві, Борисполі, Ірпені, Боярці та інших населених пунктах).
У решті моніторингових зон перевищень допустимих норм хімічних чи біологічних речовин не виявлено.
Також у КОВА запевнили, що радіаційний фон у Київській області залишається в межах норми — рівень гамма-випромінювання відповідає природним показникам.