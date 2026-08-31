Унаслідок чергових ворожих обстрілів у кількох населених пунктах Київської області зафіксовано тимчасове забруднення атмосферного повітря.

Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.

Якість повітря в Київській області 31 серпня: що відомо

За даними КОВА, погіршення стану повітря спостерігається в Іванкові, Вишгороді, Василькові, Обухові та Броварах.

Зараз дивляться

Автоматичні моніторингові пости зафіксували в повітрі помірну концентрацію дрібнодисперсного пилу.

У людей із підвищеною чутливістю або хронічними захворюваннями дихальних шляхів він може викликати легкий дискомфорт під час дихання.

Щоб захистити здоров’я, фахівці радять:

зачинити вікна та двері, аби забруднене повітря не потрапляло в приміщення;

обмежити перебування на вулиці, особливо тривалі прогулянки чи фізичні тренування;

пити більше чистої води для швидшого виведення токсинів з організму;

увімкнути очищувачі повітря на максимальну потужність (за наявності).

Загалом цілодобовий автоматичний моніторинг якості повітря триває на 16 пунктах спостереження в регіоні (зокрема в Білій Церкві, Борисполі, Ірпені, Боярці та інших населених пунктах).

У решті моніторингових зон перевищень допустимих норм хімічних чи біологічних речовин не виявлено.

Також у КОВА запевнили, що радіаційний фон у Київській області залишається в межах норми — рівень гамма-випромінювання відповідає природним показникам.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.