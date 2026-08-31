Российские войска ночью и утром 31 августа продолжили атаковать украинские города и гражданскую инфраструктуру. В Херсоне под ударом оказалось медицинское учреждение, в Славянске россияне сбросили на многоэтажку ФАБ-500, а в Запорожье в жилой дом попал FPV-дрон.

Под массированными атаками также оказались Днепропетровская и Харьковская области. Кроме того, российский дрон атаковал пожарно-спасательное подразделение в Запорожской области.

Тем временем США и Иран впервые за более чем месяц обменялись прямыми ударами: американские военные атаковали подразделения КВИР вблизи Ормузского пролива, после чего Тегеран заявил об ударах по американским авиабазам в Иордании.

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Об этих и других событиях ночи и утра 31 августа — читайте в дайджесте.

Атака на медучреждение в Херсоне

Утром 31 августа российские войска атаковали Херсон беспилотниками. Один из ударов пришелся на медицинское учреждение.

По данным Херсонской ОГА, около 06:40 российский дрон попал в медицинское учреждение.

В результате атаки пострадали двое сотрудников — 62-летний мужчина и 69-летняя женщина.

У обоих диагностировали контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы. Их состояние оценивают как средней тяжести, пострадавшие находятся под наблюдением врачей.

Примерно за 40 минут до этого российские войска атаковали беспилотником 62-летнюю женщину в центре Херсона.

Её госпитализировали с контузией, взрывной и закрытой черепно-мозговой травмами. Состояние женщины тоже оценивают как средней тяжести.

Удар ФАБ-500 по Славянску

Около 04:20 31 августа российские войска нанесли авиаудар по центральной части Славянска в Донецкой области.

Для атаки враг применил авиабомбу ФАБ-500.

Бомба попала в многоквартирный жилой дом. В результате удара разрушен подъезд с первого по пятый этаж.

Также полностью разрушен частный дом.

По меньшей мере 32 многоэтажки получили повреждения. Кроме того, повреждены отель, детский сад и автомобили.

В результате атаки ранены четверо человек. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Информация об окончательных последствиях удара еще уточняется.

Атаки на Днепропетровскую область

В ночь на 31 августа российские войска более десяти раз атаковали Днепропетровскую область.

Под ударами оказались четыре района региона. Россияне применяли беспилотники, артиллерию и авиабомбы.

В Никопольском районе враг обстреливал Никополь и Покровскую общину. В результате атак повреждена солнечная панель.

В Криворожском районе под обстрелом оказалась Зеленодольская община.

В Синельниковском районе россияне атаковали Васильковскую, Николаевскую и Петропавловскую общины. Там повреждены частные дома, хозяйственные постройки, автомобиль и остановка общественного транспорта.

В Павлоградском районе удары пришлись на Троицкую и Богдановскую общины. После атак возникли пожары, также повреждено предприятие.

В этом районе пострадал 38-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

По данным ОВА, в течение ночи Силы обороны уничтожили над Днепропетровской областью девять российских беспилотников.

Удары КАБами по Изюму

Около 22:00 30 августа российские войска атаковали Изюм в Харьковской области.

По предварительным данным, для ударов враг применил управляемые авиабомбы.

Попадания зафиксировали в нескольких местах в западной части города. Один из ударов пришелся прямо на дорожное покрытие.

В результате атаки повреждены более десяти частных жилых домов и несколько автомобилей.

Также повреждены электросети.

На месте еще одного попадания вспыхнул пожар в хозяйственной постройке.

По данным городской военной администрации, в результате атаки пострадал один человек. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Окончательные последствия ударов по Изюму выясняются.

FPV-дрон попал в многоэтажку в Запорожье

В ночь на 31 августа российские войска атаковали Запорожье ударными беспилотниками.

Во время воздушной тревоги в городе предупреждали об угрозе применения дронов.

Позже стало известно, что российский FPV-дрон попал в многоэтажный жилой дом.

В результате атаки ранения получили два человека. Среди пострадавших — подросток.

Информация о масштабах повреждений здания и других последствиях удара пока уточняется.

Кроме того, в ночь на 31 августа российские войска атаковали беспилотником пожарно-спасательное подразделение в одном из населенных пунктов Запорожской области.

В результате удара повреждены крыша, окна и двери здания части.

Также повреждения получили пожарная автоцистерна и легковой автомобиль.

Во время атаки личный состав находился в укрытии.

Никто из спасателей не пострадал.

США и Иран обменялись ударами

30 августа США и Иран впервые за более чем месяц обменялись прямыми ударами.

По данным Центрального командования Вооруженных сил США, американские военные нанесли ограниченные и точные удары по подразделениям Корпуса стражей исламской революции вблизи Ормузского пролива.

В CENTCOM заявили, что эти подразделения занимались установкой мин и представляли непосредственную угрозу для гражданского судоходства.

Целью операции Вашингтон назвал недопущение установки новых мин и обеспечение свободного прохода судов через одну из ключевых транспортных артерий мира.

По данным CNN, американские силы также атаковали иранские пусковые установки на острове Ларак возле Ормузского пролива.

После этого КВИР заявил о ракетных и беспилотных ударах по двум американским авиабазам в Иордании.

Иран назвал действия США актом агрессии. Американское командование такую интерпретацию отвергло.

Таким образом, это стал первый прямой обмен ударами между США и Ираном за более чем месяц.

Федоров предложил обменять украинский опыт в области дронов на ракеты Patriot

Бывший министр обороны Михаил Федоров заявил, что Украина могла бы помочь Соединённым Штатам расширить масштабы использования беспилотных технологий, рассчитывая взамен на дополнительные ракеты-перехватчики для систем Patriot.

Об этой возможности он рассказал Financial Times во время своей рабочей поездки в Вашингтон.

Федоров считает, что накопленный Украиной за годы войны опыт разработки, производства и применения дронов может пригодиться американской стороне. А для Киева одним из важнейших вопросов остается усиление противовоздушной обороны перед зимой, в частности пополнение запасов ракет для Patriot.

Экс-министр прямо заявил о готовности помочь американцам в создании масштабных дроновых сил, если это поможет Украине получить необходимые перехватчики. Намерен ли он обсуждать такое предложение напрямую с представителями администрации Дональда Трампа во время пребывания в США, Федоров не уточнил.

Визит в Вашингтон также посвящен привлечению американского капитала в украинские оборонные технологии. Федоров проводит встречи с технологическими компаниями, предпринимателями, венчурными фондами и другими потенциальными партнерами.

Один из проектов, для которого он ищет поддержку, — новый инвестиционный фонд в сфере defense tech. Его концепция предусматривает не только финансирование уже существующих украинских разработчиков, но и создание новых компаний под конкретные нужды современной войны.

Среди приоритетов будущего фонда — более широкое применение роботизированных систем, которые позволят уменьшить присутствие военных во время самых опасных операций. Еще одним направлением должны стать скоростные дроны-перехватчики для противодействия новым типам российских беспилотников, а также относительно недорогие ракеты с технологиями искусственного интеллекта.

Financial Times отдельно пишет о контактах Федорова с Илоном Маском. По информации источников издания, ранее Маск допускал возможность использования Украиной дронов со связью Starlink для операций против целей на территории России.

Однако, как утверждают собеседники FT, Маск считал, что окончательное решение о таком применении Starlink должны принимать американские власти. Федоров содержание своих бесед с предпринимателем раскрывать не стал.

Поиск инвестиций в военные технологии Федоров объясняет и необходимостью готовиться к сценарию затяжной войны. По его мнению, Россия может пытаться продолжать боевые действия еще в течение нескольких лет, поэтому Украине нужен механизм, способный постоянно внедрять новые технологические решения в соответствии с изменениями на поле боя.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 650-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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