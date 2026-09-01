С 1 сентября 2026 года для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Украине изменятся отдельные правила получения государственной поддержки и участия в жилищных программах.

Нововведения коснутся жилищных ваучеров, возможности сочетать различные виды помощи с программой еОселя, компенсаций за жилье и других механизмов поддержки переселенцев.

Что изменится для ВПЛ с 1 сентября 2026 года, кого коснутся новые правила и на какую помощь смогут рассчитывать переселенцы — читайте в материале Факти ICTV.

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Жилищные ваучеры для ВПЛ в сентябре 2026 года: кто имеет право

В сентябре 2026 года для внутренне перемещенных лиц продолжают действовать обновленные правила получения жилищных ваучеров. Они определяют, кто из ВПЛ может претендовать на государственную помощь, а также при каких условиях ваучер можно совместить с программой еОселя.

Согласно действующим правилам, жилищный ваучер не выдается переселенцам, которые после 24 февраля 2022 года продали, подарили или иным образом отчудили жилье, находившееся в их собственности.

Также получить такую помощь не могут ВПЛ, которые уже воспользовались программой еОселя или зарегистрировали место жительства на временно оккупированной территории после ее оккупации.

В то же время ограничения не распространяются на переселенцев, которые получили жилищный ваучер или подали заявление до вступления новых правил в силу.

Отдельные условия действуют для тех, кто планирует совместить жилищный ваучер с льготной ипотекой еОселя. Сначала ВПЛ необходимо получить ваучер, после чего его можно использовать в качестве первого взноса по ипотечному кредиту.

Таким образом, перед подачей заявки в сентябре переселенцам стоит проверить, соответствуют ли они установленным критериям и не пользовались ли ранее программами, исключающими возможность получения жилищного ваучера.

Как работает помощь до 95 тыс. грн для ВПЛ-ветеранов в сентябре

В сентябре 2026 года ветераны, полностью или частично потерявшие зрение во время защиты Украины, в частности внутренне перемещенные лица, могут получить до 95 тыс. грн целевой помощи от Красного Креста.

Программа действует до 30 октября 2026 года, поэтому в сентябре еще можно воспользоваться этой поддержкой при условии соответствия установленным критериям.

В частности, помощь предназначена для обустройства жилья и приобретения бытовой техники и адаптивных средств, необходимых людям с нарушениями зрения для более безопасной и комфортной повседневной жизни.

В рамках программы доступны 26 видов техники и оборудования. Среди них смартфоны с функцией озвучивания экрана, адаптивные бытовые приборы и специализированные навигационные системы.

Подать заявление на получение помощи в размере до 95 тыс. грн можно лично, через законного представителя, по почте или онлайн в структурное подразделение по вопросам ветеранской политики по месту жительства. ВПЛ могут обращаться по месту фактического проживания.

Бумажные справки отменяют: какие изменения предусмотрены для ВПЛ в 2026 году

В Украине обновляют правила государственной поддержки внутренне перемещенных лиц. Верховная Рада 1 июля приняла законопроект №12301, который предусматривает изменения в подтверждении статуса ВПЛ, назначении помощи и обеспечении переселенцев жильем.

Как пояснила председатель парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти Елена Шуляк, одно из ключевых нововведений касается бумажных справок ВПЛ. Их должны заменить электронной выпиской из государственного реестра, которая будет подтверждать статус переселенца и упрощать доступ к государственным услугам.

Изменится и подход к назначению помощи. При определении необходимой поддержки планируется оценивать индивидуальные потребности человека или семьи, а не ориентироваться исключительно на наличие статуса ВПЛ.

Отдельный раздел закона касается жилья. Для переселенцев предусмотрено расширение доступа к льготному кредитованию, приобретению жилья в собственность, субсидированной аренде и другим долгосрочным жилищным программам.

Компенсации для ВПЛ в сентябре 2026 года: что изменилось

В сентябре 2026 года для внутренне перемещенных лиц действуют обновленные правила получения отдельных видов государственной поддержки и компенсаций.

В частности, они касаются оформления документов в местах временного проживания, подтверждения повреждения или уничтожения жилья, а также доступа к информации о назначенных выплатах.

Таким образом, для ВПЛ, которые из-за войны потеряли документы, срок их оформления в местах временного проживания увеличили с 60 до 90 дней.

Упростили и процедуру подтверждения повреждения или уничтожения жилья. Теперь для этого можно использовать акт дистанционного обследования, что особенно важно для территорий, где провести осмотр дома или квартиры непосредственно на месте невозможно из-за ситуации с безопасностью.

Изменения коснулись и сервисов Пенсионного фонда Украины. В электронном кабинете можно будет проверять информацию о назначении компенсации, ее размере и начисленных средствах, а также причину отказа в выплате.

Отдельно правительство утвердило порядок предоставления субвенций на жилье для детских домов семейного типа. В первую очередь поддержку будут получать семьи, которые эвакуировались из-за войны, лишились жилья или вернулись в Украину из-за границы.

На реализацию этой жилищной программы в государственном бюджете на 2026 год предусмотрено 833 млн грн.

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