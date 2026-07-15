В июле внутренне перемещенные продолжают получать государственную помощь на проживание. Выплаты поступают по стандартному графику, а именно дважды в месяц.

Когда ждать финансирования ВПЛ в июле 2026 года в Украине, что изменилось в выплатах и ​​кто может потерять право на помощь, читайте в материале Фактов ICTV.

Было ли финансирование ВПЛ в июле 2026 года в Украине: когда выплачивают деньги

Порядок выплаты пособий для внутренне перемещенных лиц остается неизменным. Согласно постановлению Кабинета Министров №709, средства перечисляются двумя этапами:

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до 15 числа месяца;

до 28 числа месяца.

Конкретная дата зачисления зависит от того, когда Государственная казначейская служба перечислит денежные средства и как быстро их обработает банк.

По состоянию на 14 июля Пенсионный фонд Украины сообщил, что уже профинансировано 6,6 млрд грн на социальные пособия и другие выплаты. Из этих средств также осуществляется финансирование ВПЛ в июле 2026 года.

Какие суммы получают переселенцы

Размер пособия в 2026 году не изменился:

3 000 грн ежемесячно для детей и людей с инвалидностью;

2 000 грн для других внутри перемещенных лиц.

Что изменилось для ВПЛ в 2026 году

В марте Кабинет Министров принял постановление №390, которое внесло изменения в Порядок оказания помощи, утвержденный постановлением №332.

Новая программа не была введена, однако правила получения выплат для отдельных категорий переселенцев стали проще.

Важнейшая перемена касается семей с детьми. Теперь помощь на ребенка могут назначаться независимо от доходов родителей, если семья отвечает другим требованиям по имущественному положению, месту проживания и обучению детей.

Также правительство продлило максимальный срок получения помощи наиболее уязвимым категориям переселенцев. Если раньше выплаты могли назначать максимум на четыре шестимесячных периода, то теперь на пять. Это означает, что отдельные ВПЛ могут получать государственную поддержку еще шесть месяцев дольше.

Кто из ВПЛ может потерять выплаты в июле

Чтобы и дальше получать помощь, отдельным переселенцам нужно сообщать об изменении своих данных.

Обратиться в Пенсионный фонд или ЦНАП необходимо, если:

изменилось место жительства;

изменился состав семьи;

впервые оформляется помощь на ребенка;

после отказа человек снова имеет право на выплаты из-за соответствия критериям.

Отдельно это касается людей, ранее потерявших помощь из-за превышения предельного дохода. После повышения прожиточного минимума предел дохода составляет 10 380 грн на одного человека, поэтому часть переселенцев снова может претендовать на государственную поддержку.

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