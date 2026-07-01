Українські ветерани, які повністю або частково втратили зір під час захисту держави, можуть отримати до 95 тис. грн цільової підтримки. З 1 липня стартує приймання відповідних заяв.

Про це повідомляє прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Свириденко про виплати для ветеранів, які втратили зір

Виплати для українських ветеранів, які повністю або частково втратили зір, надходитимуть від Червоного хреста на спеціальні рахунки з 1 серпня до 30 жовтня 2026 року.

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За словами Свириденко, з 1 липня стартує прийом заяв, щоб отримати до 95 тис. грн цільової підтримки.

– Їх можна використати на облаштування побуту, створення більш комфортного та безпечного житлового простору, – йдеться у повідомленні.

Як зазначила прем’єр-міністерка, для українських ветеранів передбачається 26 видів побутової техніки на вибір, яка допоможе зробити повсякденне життя більш автономним.

Йдеться про спеціалізовані адаптаційні гаджети, зокрема, про смартфони із функціями озвучування екрана, адаптивну побутову техніку та спеціальні навігаційні системи.

Як розповіла Свириденко, подати заяву на отримання цих виплат можна особисто, через уповноваженого представника, поштою або онлайн до структурного підрозділу з питань ветеранської політики за місцем проживання.

Водночас прем’єр-міністерка уточнила, що внутрішньо переміщені особи (ВПО) можуть подати таку заяву за адресою фактичного проживання.

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