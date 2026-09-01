З 1 вересня 2026 року для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні змінюються окремі правила отримання державної підтримки та участі у житлових програмах.

Нововведення стосуватимуться житлових ваучерів, можливості поєднувати різні види допомоги з програмою єОселя, компенсацій за житло та інших механізмів підтримки переселенців.

Що зміниться для ВПО з 1 вересня 2026 року, кого торкнуться нові правила та на яку допомогу зможуть розраховувати переселенці – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Житлові ваучери для ВПО у вересні 2026: хто має право

У вересні 2026 року для внутрішньо переміщених осіб продовжують діяти оновлені правила отримання житлових ваучерів. Вони визначають, хто з ВПО може претендувати на державну допомогу, а також за яких умов ваучер можна поєднати з програмою єОселя.

За чинними правилами житловий ваучер не призначають переселенцям, які після 24 лютого 2022 року продали, подарували або в інший спосіб відчужили житло, що перебувало у їхній власності.

Також отримати таку допомогу не можуть ВПО, які вже скористалися програмою єОселя або зареєстрували місце проживання на тимчасово окупованій території після її окупації.

Водночас обмеження не поширюються на переселенців, які отримали житловий ваучер або подали заяву до набуття новими правилами чинності.

Окремі умови діють для тих, хто планує поєднати житловий ваучер із пільговою іпотекою єОселя. Спочатку ВПО необхідно отримати ваучер, після чого його можна використати як перший внесок за іпотечним кредитом.

Таким чином, перед поданням заявки у вересні переселенцям варто перевірити, чи відповідають вони встановленим критеріям та чи не користувалися раніше програмами, які виключають можливість отримання житлового ваучера.

Як працює допомога до 95 тис. грн для ВПО-ветеранів у вересні

У вересні 2026 року ветерани та ветеранки, які повністю або частково втратили зір під час захисту України, зокрема внутрішньо переміщені особи, можуть отримати до 95 тис. грн цільової допомоги від Червоного Хреста.

Програма діє до 30 жовтня 2026 року, тому у вересні все ще можна скористатися цією підтримкою за умови відповідності встановленим критеріям.

Зокрема, допомога призначена для облаштування житла та придбання побутової техніки й адаптивних засобів, необхідних людям із порушеннями зору для безпечнішого та комфортнішого повсякденного життя.

У межах програми доступні 26 видів техніки та обладнання. Серед них смартфони з функцією озвучування екрана, адаптивні побутові прилади та спеціалізовані навігаційні системи.

Подати заяву на отримання допомоги до 95 тис. грн можна особисто, через законного представника, поштою або онлайн до структурного підрозділу з питань ветеранської політики за місцем проживання. ВПО можуть звертатися за місцем фактичного проживання.

Паперові довідки скасовують: які зміни передбачили для ВПО у 2026 році

В Україні оновлюють правила державної підтримки внутрішньо переміщених осіб. Верховна Рада 1 липня ухвалила законопроєкт №12301, який передбачає зміни у підтвердженні статусу ВПО, призначенні допомоги та забезпеченні переселенців житлом.

Як пояснила голова парламентського Комітету з питань організації державної влади Олена Шуляк, одна з ключових новацій стосується паперових довідок ВПО. Їх мають замінити електронним витягом із державного реєстру, який підтверджуватиме статус переселенця та спрощуватиме доступ до державних послуг.

Зміниться і підхід до призначення допомоги. Під час визначення необхідної підтримки планують оцінювати індивідуальні потреби людини або родини, а не орієнтуватися лише на наявність статусу ВПО.

Окремий блок закону стосується житла. Для переселенців передбачено розширення доступу до пільгового кредитування, придбання житла у власність, субсидованої оренди та інших довгострокових житлових програм.

Компенсації для ВПО у вересні 2026: що змінилося

У вересні 2026 року для внутрішньо переміщених осіб діють оновлені правила отримання окремих видів державної підтримки та компенсацій.

Зокрема, вони стосуються оформлення документів у місцях тимчасового проживання, підтвердження пошкодженого або знищеного житла та доступу до інформації про призначені виплати.

Таким чином, для ВПО, які через війну втратили документи, строк їх оформлення у місцях тимчасового проживання збільшили з 60 до 90 днів.

Спростили й процедуру підтвердження пошкодження або знищення житла. Тепер для цього можна використовувати акт дистанційного обстеження, що особливо важливо для територій, де провести огляд будинку чи квартири безпосередньо на місці неможливо через безпекову ситуацію.

Зміни торкнулися і сервісів Пенсійного фонду України. В електронному кабінеті можна буде перевіряти інформацію про призначення компенсації, її розмір та нараховані кошти, а також причину відмови у виплаті.

Окремо уряд затвердив порядок надання субвенцій на житло для дитячих будинків сімейного типу. Першочергово підтримку отримуватимуть родини, які евакуювалися через війну, втратили житло або повернулися в Україну з-за кордону.

На реалізацію цієї житлової програми у державному бюджеті на 2026 рік передбачено 833 млн грн.

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