Внутрішньо переміщені особи (ВПО) — це люди, які були змушені залишити свої домівки через війну, бойові дії, окупацію, але залишилися на території України.

Перший закон про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб ухвалили ще у жовтні 2014 року. Тоді Україна лише почала стикатися з масовим переміщенням людей через окупацію Криму та бойові дії на сході країни.

Однак після початку повномасштабної війни у 2022 році ситуація значно змінилася. Кількість внутрішньо переміщених людей зросла, а їхні потреби стали набагато ширшими. Тож чинне законодавство потребувало оновлення.

Зараз дивляться

1 липня 2026 року парламент ухвалив у цілому нову редакцію закону про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб.

Депутати підтримали законопроєкт №12301 у другому читанні. За документ проголосували 307 народних депутатів.

Що відомо про новий закон про права ВПО, читайте в нашому матеріалі.

Що відомо про новий закон про права ВПО в Україні

Новий закон про забезпечення прав і свобод ВПО має змінити підхід держави до підтримки переселенців та закріпити механізми допомоги не лише під час переміщення, а й на етапах адаптації та повернення до нормального життя.

Стара редакція закону вже не відповідала реаліям, з якими зіткнулися мільйони українців. Новий закон має створити більш системний підхід до допомоги ВПО.

Новий закон про ВПО №12301: які зміни передбачає

Однією з головних змін стало закріплення на законодавчому рівні понять адаптації, інтеграції та реінтеграції ВПО.

Тобто держава має не лише допомагати людині після вимушеного переїзду, а й сприяти її облаштуванню у новій громаді, доступу до роботи, освіти, житла та соціальних послуг.

Допомогу переселенцям планують надавати з урахуванням їхніх реальних потреб. Для цього передбачено оцінювання ситуації кожної людини та визначення необхідної підтримки.

Житло для ВПО: які гарантії передбачає новий закон

Одним із ключових питань для переселенців залишається житло. Новий закон про права ВПО передбачає, що держава має забезпечувати житлові права внутрішньо переміщених осіб.

Йдеться про кілька напрямів підтримки:

надання тимчасового житла;

допомогу з довгостроковою орендою;

можливість пільгового кредитування;

механізми рефінансування житлових програм.

Таким чином, закон має закріпити не лише тимчасові рішення, а й довгострокові можливості для переселенців отримати постійні умови проживання.

Електронний кабінет ВПО та нові державні послуги

Документ також передбачає створення електронного кабінету внутрішньо переміщеної особи.

Через нього переселенці зможуть проходити оцінювання потреб, отримувати необхідну інформацію та користуватися державними послугами онлайн.

У Верховній Раді зазначили, що це має спростити взаємодію ВПО з державними органами та зробити підтримку більш доступною.

Пенсії та освіта: що зміниться для переселенців

Окремий блок закону стосується пенсійного забезпечення ВПО. Нові правила передбачають, що для внутрішньо переміщених осіб не можуть встановлювати додаткові або відмінні вимоги під час призначення, виплати чи перерахунку пенсій. Тобто переселенці мають отримувати пенсійні права на загальних умовах.

Також закон гарантує дітям зі статусом ВПО право навчатися за місцем фактичного проживання або у переміщених закладах освіти.

Новий закон про права ВПО також посилює роль переселенців у житті громад.

Передбачається, що ВПО зможуть більше долучатися до ухвалення місцевих рішень через Ради внутрішньо переміщених осіб. Це має допомогти враховувати потреби переселенців під час формування місцевої політики.

Коли запрацює новий закон про ВПО

Законопроєкт №12301 набуде чинності через три місяці після його офіційного опублікування.

Після цього уряд та відповідальні органи мають адаптувати свої механізми роботи відповідно до нових правил.

Із набуттям чинності нового закону, закон України №1706-VII втратить чинність. Його замінить оновлена редакція документа, яка має врахувати реалії повномасштабної війни та нові потреби переселенців.

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