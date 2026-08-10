После изменений в законодательство о гражданстве, принятых в прошлом году, остается немало вопросов о статусе людей, имеющих гражданство двух государств или вообще не являющихся гражданами ни одной страны. В частности, это касается их обязанностей перед Украиной, мобилизации, воинского учета и возможности выезда за границу.

Факты ICTV расспросили старшего юриста и адвоката компании EXPATPRO Екатерину Затулко, может ли лицо без гражданства уехать за границу и какие вообще права и ответственность они имеют перед Украиной.

Кто такое лицо без гражданства в Украине

Как пояснила юрист Екатерина Затулко, которая специализируется на миграционном, корпоративном и налоговом праве, защищает права и интересы клиентов в суде, лицо без гражданства — это не просто человек, у которого пока нет паспорта. Речь идет об определенном правовом статусе человека, которого ни одно государство, в соответствии со своим законодательством, не считает своим гражданином.

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— Лицо без гражданства — это специальный статус, предоставляемый Государственной миграционной службой лицу, не имеющему ни одного паспорта ни одной страны и не получавшему гражданство ни одной страны, — пояснила Екатерина Затулко.

Однако важно различать лицо без гражданства и человека, просто оставшегося без документов. Если человек потерял паспорт, уничтожил его или не знает, имеет ли он гражданство Украины или другого государства, это еще не означает, что он является лицом без гражданства.

Первоначально этот статус должен быть установлен и оформлен в предусмотренном законом порядке.

Лицо без гражданства: возможна ли мобилизация

По словам Екатерины Затулко, лицо без гражданства не подлежит мобилизации, поскольку военная обязанность в Украине на него не распространяется. Но закон разрешает таким людям добровольно проходить военную службу по контракту.

То есть здесь важно разделять две ситуации: лицо без гражданства не может быть призвано во время мобилизации как гражданин Украины, но оно может по собственному желанию поступить на военную службу на условиях, предусмотренных законом.

Нужно ли лицу без гражданства становиться на воинский учет

Поскольку на таких людей не распространяется воинская обязанность, соответственно, к ним не применяются требования по воинскому учету, которые установлены для военнообязанных граждан Украины.

По словам Затулко, к лицам без гражданства не должны применяться требования, связанные с воинским учетом и использованием Резерв+.

Однако на практике могут происходить ошибки, когда человека без гражданства в свое время ошибочно поставили на воинский учет.

Юрист рассказала о случае со своим клиентом. У мужчины никогда не было гражданства Украины, а его статус впоследствии подтвердили миграционная служба и суд. Однако много лет назад, когда он учился в колледже, он был поставлен на воинский учет.

Впоследствии мужчину остановила полиция и доставила в ТЦК. Там установили, что украинского гражданства у него нет, после чего его отпустили.

— Как его поставили на воинский учет, неизвестно. Но ситуация закончилась положительно, мужчину отпустили, потому что у него нет гражданства Украины и он не может быть мобилизован, — рассказала Екатерина Затулко.

Может ли лицо без гражданства уехать за границу

Отдельный документ нужен и для пересечения государственной границы. Если человек имеет соответствующий статус в Украине, то для выезда за границу оформляется удостоверение лица без гражданства для выезда за границу.

Государственная миграционная служба отмечает, что такой документ оформляют лицам без гражданства, которые постоянно или временно проживают в Украине и не имеют другого проездного документа.

Поэтому сам факт отсутствия украинского паспорта не означает, что человек может просто приехать на границу и пересечь ее. Нужно иметь документ, подтверждающий личность и дающий возможность пересечения границы.

Однако если у человека просто нет никаких документов и при этом он не оформлял статус лица без гражданства, это уже другая правовая ситуация.

Может ли гражданин Украины отказаться от гражданства

Еще один вопрос возникает в отношении людей, у которых есть украинское гражданство, а также паспорт другого государства, и они хотят отказаться от гражданства Украины.

Екатерина Затулко пояснила, что такая процедура существует, но она длительная и имеет ряд ограничений. Сверхсложная она для мужчин во время военного положения.

— Процедура выхода из гражданства в Украине предполагает снятие с воинского учета, что невозможно во время военного положения, и снятие с места жительства, что невозможно без снятия с воинского учета. Вот такой замкнутый круг, — сказала адвокат.

По словам юриста, указы президента по выходу или потере гражданства за последние годы (начиная примерно с 2018 года) носят лишь одиночный и “медийный” характер.

В качестве примеров таких решений она назвала случаи в отношении Игоря Коломойского и Михеила Саакашвили, подчеркнув, что это исключительные и резонансные прецеденты, не отражающие общую процедуру для рядовых граждан.

Если есть два паспорта — могут ли мобилизовать

Совсем другая ситуация у граждан Украины, имеющих гражданство второго государства.

По словам Затулко, в отношениях с Украиной такой человек рассматривается как гражданин Украины. Поэтому второй паспорт не освобождает его от обязанности соблюдать украинское законодательство о воинской обязанности и мобилизации.

— Согласно закону 4502-IX, такие граждане могут использовать только украинское гражданство в отношениях с государством Украина. И в соответствии с Конституцией, государство Украина их рассматривает только гражданами Украины. Поэтому да, они подлежат мобилизации, — объяснила юрист.

Следовательно, лицо без гражданства и гражданин Украины со вторым гражданством – это принципиально разные правовые ситуации.

В первом случае военная обязанность не распространяется на человека, во втором – на гражданина Украины распространяются соответствующие правила. Подробности о мобилизации лиц с двойным гражданством читайте здесь.

Может ли лицо без гражданства стать государственным изменником

Адвокат объяснила, что отсутствие гражданства не означает, что человек находится за пределами украинского уголовного законодательства.

Екатерина Затулко подчеркнула, что государственная измена является уголовным правонарушением, а к уголовной ответственности могут привлекать лиц, находящихся на территории Украины, независимо от того, являются ли они гражданами Украины или нет.

— Государственная измена у нас — это преступление, предусмотренное Уголовным кодексом Украины. А к уголовной ответственности привлекаются все, кто находятся законно, незаконно на территории Украины, — отметила адвокат.

Также юрист подчеркнула, что сам факт отсутствия желания воевать у лица без гражданства не является государственной изменой. Она добавила, что, согласно ст. 111 Уголовного кодекса, государственная измена — деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в период вооруженного конфликта, шпионаж, предоставление иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины.

Поэтому в этом вопросе также следует рассматривать конкретные обстоятельства дела и устанавливать, были ли в действиях человека признаки именно того уголовного преступления, которое предусмотрено законом.

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