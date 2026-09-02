В Киеве 2 сентября во время проведения следственных действий произошла стрельба. Группа лиц совершила вооруженное нападение на оперативно-следственную группу СБУ.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Стрельба в Киеве 2 сентября

Сотрудники СБУ проводили безотлагательные следственные действия в рамках расследования террористического акта, который, по данным следствия, организовала российская ФСБ.

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Во время обыска по одному из адресов группа людей попыталась воспрепятствовать работе сотрудников СБУ. В частности, нападавшие заблокировали автомобилями проезд правоохранителей и оказывали вооруженное сопротивление, отметили в пресс-центре Службы.

Для остановки сопротивления и обеспечения безопасности привлекли спецподразделение Центра специальных операций Альфа. Во время инцидента правоохранители применили оружие.

В результате ранены среди людей, которые сопротивлялись сотрудникам СБУ. Нападавших задержали.

В ходе первоочередных следственных действий правоохранители установили, что задержанные принадлежат к одному из подразделений Сил обороны Украины. У них изъяли оружие и документы.

В то же время, в СБУ пока не сообщают всех деталей инцидента. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия, роль каждого из задержанных и решают вопрос окончательной правовой квалификации их действий.

Что говорят в Офисе генпрокурора

Офис Генерального прокурора сообщил о начале досудебного расследования по факту угрозы и посягательства на жизнь работников правоохранительного органа.

По данным прокуратуры, речь идет именно о нападении на сотрудников СБУ во время следственных действий в производстве по теракту. Следственные действия продолжаются.

Украинская правда со ссылкой на источники написала, что из-за стрельбы полиция перекрыла движение транспорта по улице Шумского в Днепровском районе. В Киевской городской военной администрации сообщили, что в связи с перекрытием движения полицией в обоих направлениях по ул. Шумского муниципальные автобусы курсируют с изменениями.

Реакция Офиса президента

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов прокомментировал стрельбу в Киеве с участием силовиков.

— Ситуацией уже занимаются Государственное бюро расследований и офис генпрокурора. Важно обеспечить тщательное и беспристрастное расследование, но никто не имеет права безнаказанно похищать военнослужащих, открывать огонь на улицах наших городов, отдавать и исполнять преступные приказы, – сказал Буданов в комментарии агентству РБК-Украина.

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