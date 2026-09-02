Военнообязанные граждане должны выполнять требования законодательства и следить за актуальностью своих военно-учетных данных.

Один из самых удобных способов проверить информацию о своем военном учете – приложение Резерв+. Однако его работа зависит от стабильности электронных систем, поэтому иногда пользователи могут сталкиваться со сбоями.

Почему не работает Резерв плюс и что делать, читайте в материале Фактов ICTV.

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Почему не работает Резерв+

Сбой Резерв плюс произошел 1 сентября. Часть пользователей не могла авторизироваться в Резерв+ после появления обновления. В Министерстве обороны объяснили, что стало причиной проблемы и что делается для восстановления стабильной работы приложения.

Проблемы начались после автоматического обновления сертификата безопасности приложения 1 сентября около 03:00. Из-за настроек защиты предыдущая версия Резерв+ больше не могла подключиться к системе.

Обновленную версию приложения опубликовали для пользователей Android и iOS. После этого в сервис одновременно начало заходить большое количество людей, которые пытались установить обновления и авторизоваться.

Такой резкий рост количества запросов повлек за собой чрезмерную нагрузку на системы, отвечающие за авторизацию. Именно поэтому у людей возникли проблемы со входом.

Когда заработает Резерв+

По информации Минобороны, 1 сентября в 10:02 специалисты устранили проблему, связанную с чрезмерной нагрузкой, и перезапустили системы авторизации.

Однако Резерв+ не сразу начал стабильно работать у всех пользователей. Часть запросов оставалась в системе, поэтому при входе могли возникать повторные ошибки.

В ведомстве сообщили, что дополнительно увеличивают мощности и изменяют настройки системы, чтобы быстрее проработать накопленные запросы. Параллельно специалисты проверяют другие возможные причины, которые могут мешать полному обновлению авторизации.

Утром 2 сентября в Минобороны отметили, что Резерв+ возобновил работу.

— Авторизация и функции приложения работают в обычном режиме после возобновления работы сервиса вчера вечером. Чтобы использовать Резерв+, обновите приложение до последней версии в App Store или Google Play. Некоторые пользователи еще могут сталкиваться со сложностями. Завершаем работать над их устранением, — отметили в ведомстве 2 сентября.

Обновленная версия приложения уже доступна для загрузки на iOS и Android. Сам сервис работает, но из-за последствий сбоя отдельные пользователи все еще могут иметь проблемы с авторизацией или использованием определенных функций.

То есть, если Резерв+ не работает именно у вас, это не обязательно означает проблему с телефоном или учетной записью. Причина может быть связана с перегрузкой на систему.

В такой ситуации Минобороны рекомендует немного подождать и повторить попытку входа позже.

Что делать, если не работает Резерв+

Если сегодня не удается войти в приложение, не следует много раз повторять авторизацию. Лучше подождать, пока нагрузка на систему снизится, и попробовать еще раз.

Если вы используете старую версию приложения, сначала необходимо установить доступное обновление. Для этого следует проверить Резерв+ в Google Play или App Store.

На время технических проблем с приложением также следует иметь при себе бумажный военно-учетный документ или распечатку электронного варианта.

Почему не работает Резерв+ через BankID

Отдельно пользователи могут столкнуться с проблемами именно при авторизации через BankID. После масштабного сбоя нагрузка приходится на всю систему авторизации, поэтому некоторые способы входа также могут работать нестабильно.

Если авторизация через BankID в Резерв+ не проходит, следует повторить попытку позже после стабилизации работы сервиса. В Минобороны подчеркнули, что речь не идет об отключении авторизации через bankid в Резерв. Из-за большого количества запросов, система может временно не работать.

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