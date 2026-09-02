Військовозобов’язані громадяни мають виконувати вимоги законодавства та стежити за актуальністю своїх військово-облікових даних.

Один із найзручніших способів перевірити інформацію про свій військовий облік — застосунок Резерв+. Однак його робота залежить від стабільності електронних систем, тому час від часу користувачі можуть стикатися зі збоями.

Чому не працює Резерв плюс та що робити, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Чому не працює Резерв+

Збій Резерв плюс стався 1 вересня. Частина користувачів не могла авторизуватися у Резерв+ після появи оновлення. У Міністерстві оборони пояснили, що стало причиною проблеми та що роблять для відновлення стабільної роботи застосунку.

Проблеми почалися після автоматичного оновлення сертифіката безпеки застосунку 1 вересня близько 03:00. Через налаштування захисту попередня версія Резерв+ більше не могла під’єднатися до системи.

Оновлену версію застосунку опублікували для користувачів Android та iOS. Після цього до сервісу одночасно почала заходити велика кількість людей, які намагалися встановити оновлення та авторизуватися.

Таке різке зростання кількості запитів спричинило надмірне навантаження на системи, які відповідають за авторизацію. Саме тому у частини людей виникли проблеми зі входом.

Коли запрацює Резерв+

За інформацією Міноборони, 1 вересня о 10:02 фахівці усунули проблему, пов’язану з надмірним навантаженням, і перезапустили системи авторизації.

Проте Резерв+ не одразу почав стабільно працювати у всіх користувачів. Частина запитів залишалася в системі, тому під час входу могли виникати повторні помилки.

У відомстві повідомили, що додатково збільшують потужності та змінюють налаштування системи, щоб швидше опрацювати накопичені запити. Паралельно фахівці перевіряють інші можливі причини, які можуть заважати повному відновленню авторизації.

Вранці 2 вересня у Міноборони зазначили, що Резерв+ відновив роботу.

— Авторизація та функції застосунку працюють у звичайному режимі після відновлення роботи сервісу вчора ввечері. Щоб користуватися Резерв+, оновіть застосунок до останньої версії в App Store або Google Play. Окремі користувачі ще можуть стикатися зі складнощами. Завершуємо працювати над їх усуненням, — зазначили у відомстві 2 вересня.

Оновлена версія застосунку вже доступна для завантаження на iOS та Android. Сам сервіс працює, але через наслідки збою окремі користувачі все ще можуть мати проблеми з авторизацією або використанням певних функцій.

Тобто якщо Резерв+ не працює саме у вас, це не обов’язково означає проблему з телефоном чи обліковим записом. Причина може бути пов’язана з навантаженням на систему.

У такій ситуації Міноборони рекомендує трохи зачекати та повторити спробу входу пізніше.

Що робити, якщо не працює Резерв+

Якщо сьогодні не вдається увійти в застосунок, не варто багато разів поспіль повторювати авторизацію. Краще зачекати, поки навантаження на систему зменшиться, і спробувати ще раз.

Якщо ви користуєтеся старою версією застосунку, спочатку потрібно встановити доступне оновлення. Для цього слід перевірити Резерв+ у Google Play або App Store.

На час технічних проблем із застосунком також варто мати при собі паперовий військово-обліковий документ або роздруківку електронного варіанту.

Чому не працює Резерв+ через BankID

Окремо користувачі можуть зіткнутися з проблемами саме під час авторизації через BankID. Після масштабного збою навантаження припадає на всю систему авторизації, тому окремі способи входу також можуть працювати нестабільно.

Якщо авторизація через BankID у Резерв+ не проходить, варто повторити спробу пізніше після стабілізації роботи сервісу. У Міноборони наголосили, що не йдеться про відключення авторизації через bankid у Резерв. Через велику кількість запитів система може тимчасово не працювати.

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