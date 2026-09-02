Сьогодні Київ знову зазнав масованої повітряної атаки з боку Російської Федерації. Ворог використав як ракети, так і безпілотні літальні апарати.

Росія регулярно використовує різновид ударних дронів — реактивні Shahed. Вони становлять серйознішу загрозу та ускладнюють роботу української ППО.

Про особливості конструкції та складнощі збиття реактивного дрона Факти ICTV поговорили з засновником БО Реактивна пошта Павлом Нарожним.

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Що таке реактивний Шахед

За словами військового експерта, реактивний Шахед — це той самий Shahed-136, але з реактивним двигуном. Можливо, є ще якісь конструктивні особливості, але принципова різниця саме в наявності реактивного двигуна.

Щодо безпілотника Герань-3, то це, по суті, той самий реактивний Шахед, але виготовлений з іншим комплектуванням. Можуть відрізнятися двигуни або використовуватися інакша електроніка, однак принцип роботи абсолютно ідентичний.

З якою швидкістю летить реактивний Шахед

Реактивний Шахед має гучний характерний звук, що нагадує рев турбіни. Саме за звуком вдається вчасно виявити загрозу навіть до візуального контакту.

— Двигун внутрішнього згоряння, встановлений у звичайному Шахеді, коштує приблизно $2 тис. і розганяє безпілотник до швидкості 200–250 км/год. Натомість реактивний Шахед здатен розганятися до приблизно 500–550 км/год. Таким чином, його значно важче збити, — зазначив Павло Нарожний.

Чим збивати реактивний Шахед

За словами експерта, близько 40% усіх БпЛА, які збивають на території України, знищуються силами мобільних вогневих груп. Але для знищення реактивних Шахедів мобільні вогневі групи неефективні, адже вони просто не здатні їх наздогнати.

Для цього потрібні ПЗРК або ЗРК, наприклад Бук, IRIS-T чи Patriot. Тобто йдеться про значно дорожчі засоби.

— Також для перехоплення таких безпілотників застосовується бойова авіація, наприклад F-16, МіГ-29 або Mirage. Проте й у цьому випадку вартість перехоплення дуже висока, — каже експерт.

За словами Павла Нарожного, лише підйом бойової авіації у повітря коштує десятки тисяч доларів за годину, не враховуючи вартості ракети, яка також може перевищувати десятки тисяч доларів.

Чи може Росія масштабувати виготовлення реактивних дронів

Роман Світан в інтерв’ю для Радіо НВ зазначив, що Китай дійсно може виробляти в достатній кількості двигуни для таких дронів, а потім переправляти їх на збірку в Росію, зокрема в Алабугу та Іжевськ.

Світан вважає, що навіть зростання вартості цих дронів суттєво не вплине на їхню кількість. Єдиний варіант для України – це знищувати їх за допомогою ракет малої дальності, які мають передати партнери. За його словами, нещодавно надійшли системи Raven, пускові установки з ракетами ASRAAM з тепловою головкою самонаведення.

Світан наголошує, що потрібно зробити щільнішою систему ППО, щоб жоден російський безпілотник не зміг прорватися через лінію фронту. Він також попереджає, що кількість реактивних дронів зростатиме. Можливо, не так швидко, як цього хотілося б Росії, але все ж зростатиме.

Світан переконаний, що Україні потрібно масштабувати закупівлю та виробництво зенітно-ракетних комплексів малої дальності з інфрачервоними головками самонаведення. Адже тепловий слід від турбіни значно більший, ніж від двигуна внутрішнього згоряння.

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