В среду, 2 сентября, Апелляционная палата ВАКС не изменила меру пресечения бывшей заместительнице руководителя Офиса президента Ирине Мудрой — содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 20 млн грн.

Об этом сообщает Суспільне.

Мера пресечения Мудрой осталась без изменений

В начале заседания Мудрая сообщила, что отказывается от апелляционной жалобы, которую подал адвокат Андрей Иосипов.

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По ее словам, эту жалобу якобы не согласовывали ни с ней, ни с коллегией защиты. Бывшая чиновница попросила оставить ее без рассмотрения и учитывать только позицию адвокатов, которые присутствовали в зале суда.

Сторона защиты заявила, что такие действия Иосипова “блокируют процесс”, поскольку он не согласовывал с Мудрой правовую позицию. Прокурор не возражал против удовлетворения этого ходатайства.

— Есть договоры о предоставлении правовой помощи. Но этот адвокат был лишь один раз после моего пребывания в СИЗО. Мы не обсуждали жалобу, это был лишь визит поддержки. Я не давала никаких указаний этому защитнику строить апелляционную жалобу, — сказала Мудрая.

После этого суд перешел к рассмотрению апелляции относительно меры пресечения и заслушал аргументы стороны защиты.

Говоря о риске побега, адвокаты заявили, что информация о наличии у Мудрой трех заграничных паспортов не соответствует действительности.

Срок действия одного из них завершился, другой был служебным и утратил силу после увольнения. Действующим, по словам защиты, остается лишь один документ — до 2027 года.

Комментируя заграничные поездки подзащитной, адвокат заявил, что, несмотря на утверждение прокурора о возможной осведомленности Мудрой относительно дела еще с 18 февраля, она неоднократно выезжала за пределы Украины и каждый раз возвращалась.

Защита считает, что это опровергает аргументы обвинения о риске ее побега.

Утверждения обвинения о том, что мать подозреваемой проживает в Израиле, а ее дочь — в США, адвокаты назвали безосновательными. Они подчеркнули, что семейные связи –”не основание считать, что человек может сбежать”.

Адвокаты также отметили, что взаимодействие экс-чиновницы с государственными органами и должностными лицами входило в ее профессиональные обязанности и само по себе не свидетельствует о существовании рисков для следствия.

По мнению защиты, ссылаясь на возможность использования этих связей, прокурор должен предоставить конкретные доказательства — с кем именно Мудрая может контактировать и какие подготовительные действия относительно возможного злоупотребления она осуществляла.

Что известно об операции Форест Гамп

Напомним, 19 августа НАБУ и САП объявили о спецоперации Форест Гамп по разоблачению масштабной коррупционной схемы.

Речь идет о легализации 150 млн грн наличными для уплаты залога за одного из фигурантов дела Мидас — экс-министра энергетики и юстиции Германа Галущенко.

Среди фигурантов дела — бывшая заместительница руководителя Офиса президента Ирина Мудрая, бывший депутат Максим Микитась и нардеп от бывшей ОПЗЖ Вадим Столар.

В тот же день президент Владимир Зеленский уволил Ирину Мудрую с должности заместительницы руководителя ОП.

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