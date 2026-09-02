У середу, 2 вересня, Апеляційна палата ВАКС не змінила запобіжний захід колишній заступниці керівника Офісу президента Ірині Мудрій – тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 20 млн грн.

Про це повідомляє Суспільне.

Запобіжний захід Мудрій залишився без змін

На початку засідання Мудра повідомила, що відмовляється від апеляційної скарги, яку подав адвокат Андрій Йосипов.

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За її словами, цю скаргу нібито не погоджували ні з нею, ні з колегією захисту. Колишня посадовиця попросила залишити її без розгляду та враховувати лише позицію адвокатів, які були присутні в залі суду.

Сторона захисту заявила, що такі дії Йосипова “блокують процес”, оскільки він не погоджував із Мудрою правову позицію. Прокурор не заперечував проти задоволення цього клопотання.

– Є договори про надання правової допомоги. Але цей адвокат був лише один раз після мого перебування в СІЗО. Ми не обговорювали скаргу, це був лише візит підтримки. Я не надавала жодної вказівки цьому захиснику будувати апеляційну скаргу, – сказала Мудра.

Після цього суд перейшов до розгляду апеляції щодо запобіжного заходу та заслухав аргументи сторони захисту.

Говорячи про ризик втечі, адвокати заявили, що інформація про наявність у Мудрої трьох закордонних паспортів не відповідає дійсності.

Термін дії одного з них завершився, інший був службовим та втратив чинність після звільнення. Чинним, за словами захисту, залишається лише один документ – до 2027 року.

Коментуючи закордонні поїздки підзахисної, адвокат заявив, що, незважаючи на твердження прокурора про можливу обізнаність Мудрої щодо справи ще з 18 лютого, вона неодноразово виїжджала за межі України та кожного разу поверталася.

Захист вважає, що це спростовує аргументи обвинувачення про ризик її переховування.

Твердження обвинувачення про те, що мати підозрюваної проживає в Ізраїлі, а її донька – у США, адвокати назвали безпідставними. Вони наголосили, що сімейні зв’язки “не є підставою вважати, що людина може втекти”.

Адвокати також зазначили, що робоча взаємодія експосадовиці з державними органами та посадовцями входила до її професійних обов’язків і сама по собі не свідчить про існування ризиків для слідства.

На думку захисту, посилаючись на можливість використання цих зв’язків, прокурор повинен надати конкретні докази – з ким саме Мудра може контактувати та які підготовчі дії щодо можливого зловживання вона здійснювала.

Що відомо про операцію Форест Гамп

Нагадаємо, 19 серпня НАБУ та САП оголосили про спецоперацію Форест Гамп із викриття масштабної корупційної схеми.

Йдеться про легалізацію 150 млн грн готівкою для сплати застави за одного з фігурантів справи Мідас – ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка.

Серед фігурантів справи – колишня заступниця очільника Офісу президента Ірина Мудра, колишній депутат Максим Микитась та чинний нардеп від колишньої ОПЗЖ Вадим Столар. Того ж дня президент Володимир Зеленський звільнив Ірину Мудру з посади заступниці керівника ОП.

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