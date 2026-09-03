У межах кримінального провадження щодо перестрілки між співробітниками Служби безпеки України та Головного управління розвідки Міністерства оборони двом учасникам події повідомлено про підозру.

Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Перестрілка між СБУ та ГУР: кому повідомлено підозри

За словами генпрокурора, співробітнику СБУ повідомили про підозру за ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України (Перевищення влади або службових повноважень), а військовослужбовцю ГУР МО – за ст. 348 КК (Посягання на життя працівника правоохоронного органу).

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Кравченко розповів, що призначено комплекс експертиз для встановлення обставин застосування зброї, походження слідів пострілів та аналізу вилучених речових доказів. Слідство перевіряє суперечливі версії подій, оприлюднені учасниками інциденту.

За фактом викрадення військовослужбовця РДК ГУР МО України з 1 вересня триває окреме досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють причетних осіб, мотиви, маршрути переміщення та інші деталі для ухвалення процесуальних рішень.

Раніше повідомлялося, що в СБУ та ГУР озвучили версії щодо стрілянини в Києві, а наразі Державне бюро розслідувань встановлює всі обставини.

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