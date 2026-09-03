РФ не планирует сбавлять обороты эскалации: Зеленский об ударах по Одессе и Киевщине
- Владимир Зеленский заявил, что Россия развернула новую эскалацию ударов и не планирует сбавлять темп атак по Украине.
- Президент призвал партнеров усилить реагирование, ускорить европейское производство средств защиты и, прежде всего, нарастить антиракетную и антидроновую ПВО.
- Также он сообщил, в скольких областях есть разрушения только за эту ночь.
Президент Владимир Зеленский заявил, что РФ развернула новую эскалацию и не планирует сбавлять обороты.
Зеленский о новой эскалации со стороны РФ и способах противодействия
В Telegram глава нашего государства подчеркнул, что во многих городах и общинах тревога практически не утихает из-за угрозы российских реактивных дронов. По его словам, в этой ситуации требуется большее реагирование и противодействие, ускорение с европейским производством средств защиты, прежде всего ПВО.
— Враг не ходил в отпуска – россияне нашли новую эскалацию и не планируют сбавлять ее обороты. Требуется большее реагирование и противодействия, ускорение с европейским производством средств защиты, прежде всего ПВО – антиракетного и антидронового. Европа может быть самодостаточной и сильной – очень многое для этого уже было сделано за прошлые годы. И только такой она может защитить себя и свой способ жизни, — сообщил Зеленский.
Также он отметил, что каждый день идет работа с партнерами над новыми оборонными пакетами.
Кроме того, Зеленский напомнил о ликвидации последствий вражеских обстрелов в ночь на 3 сентября в разных городах Украины.
Так, в Одессе на месте попадания дрона в жилую многоэтажку продолжают работать необходимые службы. Известно, что из-за повреждения квартир с 10-го по 17-й этаж пострадали 17 людях, среди них — трое детей.
Также продолжаются работы по ликвидации последствий удара в Обуховском и Бориспольском районах.
Были удары по Никополю, Херсону, Сумам, Запорожью, Хмельницкому. В общей сложности только за эту ночь есть разрушение в 13 областях.