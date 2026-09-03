Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ розвернула нову ескалацію та не планує зменшувати обертів.

Зеленський про нову ескалацію з боку РФ та способи протидії

У Telegram глава нашої держави наголосив, що у багатьох містах і громадах тривога практично не затихає через загрозу російських реактивних дронів. За його словами, у цій ситуації потрібно більше реагування і протидії, прискорення з європейським виробництвом засобів захисту, передусім ППО.

– Ворог не ходив у відпустки – росіяни знайшли нову ескалацію і не планують зменшувати її обертів. Потрібно більше реагування і протидії, прискорення з європейським виробництвом засобів захисту, передусім ППО – антиракетного та антидронового. Європа може бути самодостатньою і сильною – дуже багато для цього вже було зроблено за минулі роки. І лише такою вона може захистити себе і свій спосіб життя, – повідомив Зеленський.

Також він зауважив, що щодня йде робота з партнерами над новими оборонними пакетами.

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Крім того, Зеленський нагадав про ліквідацію наслідків ворожих обстрілів у ніч проти 3 вересня у різних містах України.

Так, в Одесі на місці влучання дрона в житлову багатоповерхівку продовжують працювати необхідні служби. Відомо, що через пошкодження квартир з 10-го по 17-й поверх постраждали 17 людей, серед них троє дітей.

Також продовжуються роботи з ліквідації наслідків удару в Обухівському та Бориспільському районах.

Були удари по Нікополю, Херсону, Сумах, Запоріжжю, Хмельницькому. Загалом лише за цю ніч є руйнування в 13 областях.

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