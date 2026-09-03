Украина ускоряет создание высокоскоростных дронов-перехватчиков для борьбы с реактивными Шахедами. Прототипы нового оружия уже разработаны, сейчас их доводят до необходимого уровня эффективности.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам заседания Ставки верховного главнокомандующего.

Как Украина создает перехватчики реактивных Шахедов

По словам Зеленского, главным вопросом заседания Штаба стало ускорение всех процессов, необходимых для производства скоростных перехватчиков против реактивных Шахедов.

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Президент отметил, что в Украине уже есть производители, способные выполнить эту задачу.

– Прототипы разработаны, продолжается работа по доведению этого нового оружия до необходимого уровня эффективности, – сообщил Зеленский.

По его словам, для реализации проекта определены конкретные сроки.

Отдельно на Штабе обсудили возможность более широкого привлечения украинского бизнеса к производству, поставкам и настройке отдельных типов систем противовоздушной обороны. Для этого направления также определены конкретные задачи и сроки.

В то же время, по словам украинского лидера, стратегическая цель заключается в наращивании производства достаточного количества скоростных дронов-перехватчиков и недорогих ракет для противодействия российским средствам воздушного нападения.

К этому процессу планируется привлечь как украинскую оборонную промышленность, так и международных партнеров.

Необходимость наращивать производство таких средств Зеленский объяснил тем, что Россия увеличивает выпуск высокоскоростных средств нападения.

По словам президента, украинская разведка располагает конкретной информацией о планах РФ, а ресурсы Украины направляются на противодействие этой угрозе.

Зеленский также заявил, что Украина планирует действовать не только оборонительными методами.

– Будем действовать также и асимметрично. Соответствующие операции утверждены, – подчеркнул президент.

Напомним, ЕС создает новую оборонную группу с участием Украины. Главной задачей группы станет поиск новых решений, которые помогут Европе быстрее устранить пробелы в оборонных возможностях.

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