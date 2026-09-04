Киевское метро, являясь жизненной артерией столицы, в условиях современной реальности выполняет еще одну важнейшую функцию – служит надежным укрытием для населения во время воздушных тревог. Это связано с тем, что подземные сооружения метро спроектированы с учетом высоких требований безопасности, что делает их устойчивыми к различным видам воздействий.

Ездит ли метро во время воздушной тревоги в Киеве — смотрите в материале Фактов ICTV.

Ездит ли метро во время тревоги

Наземные участки. Когда в Киеве включают сигнал воздушной тревоги, движение поездов наземными участками приостанавливается.

Подземные участки. Станции работают как укрытие круглосуточно.

Стоят ли поезда в метро во время тревоги в Киеве

При объявлении воздушной тревоги движение поездов по наземным участкам прекращается. Однако подземные станции продолжают функционировать как укрытия.

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Работает ли метро во время воздушной тревоги:

Основными станциями, которые служат укрытиями в Киеве, являются Арсенальная и Крещатик.

Во время тревоги временно закрываются такие наземные станции : Днепр, Гидропарк, Левобережная, Дарница, Черниговская и Лесная.

Поезда на красной линии продолжают курсировать по подземным участкам. Если вы оказались на закрытой станции, следуйте указаниям персонала и перейдите на ближайшую открытую станцию.

Все подземные станции – укрытия. Они оборудованы для того, чтобы служить укрытием во время воздушной тревоги.

Подземные станции оборудованы всем необходимым для комфортного и безопасного пребывания: сидения, освещение, системы вентиляции, а также точки доступа к электропитанию и связи.

А о том, как работает метро Киева, о режиме работы станций и движения поездов мы писали раньше.

Как будет работать метро в Киеве во время тревог: что планируют изменить

В Киеве предлагают не останавливать работу метро во время желтого уровня воздушной угрозы. Об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий в Telegram.

Правительство рекомендует обеспечить полноценную работу киевского метро во время желтого уровня воздушной угрозы. При необходимости также планируется увеличивать количество наземного общественного транспорта.

Ожидается, что такой подход позволит людям продолжать передвигаться по городу даже во время дроновой угрозы. В частности, пассажиры смогут добраться на работу, в больницы или пересадочные узлы метро без длительных перерывов в транспортном сообщении.

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