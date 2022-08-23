Серпень, 23 в 11:17

Станом на вівторок, 23 серпня, метро Києва продовжує працювати в режимі перевезень пасажирів.

Метрополітен працює із 06:00 до 22:00. Орієнтовний інтервал руху поїздів на всіх лініях становить 8-10 хвилин, у години пік інтервал між потягами становить 4-5 хвилин.

Як курсують поїзди:

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Червона лінія: від станції Академмістечко до станції Лісова.

Синя лінія: від станції Героїв Дніпра до станції Теремки.

Зелена лінія: від станції Сирець до станції Червоний хутір.

Майдан Незалежності, Хрещатик, Дніпро, Гідропарк поїзди проїжджають без зупинки.

Працюють пересадкові вузли: Золоті ворота – Театральна; Площа Льва Толстого – Палац спорту. Пересадковий вузол Хрещатик – Майдан Незалежності залишається зачиненим.

Поїзди метрополітену під час повітряної тривоги призупиняють рух наземною ділянкою на “червоній” лінії, а на “зеленій” не курсують через Південний міст.

Також з середини травня 2022 проїзд у метро Києва став платним. Коштує один квиток так само 8 грн.

З 20 липня вестибюль №2 станції Академмістечко (вихід у напрямку Троїцького ринку) та вестибюль №1 станції Дарниця (вихід у напрямку ст. Лівобережна) будуть тимчасово зачинені на вхід та вихід для пасажирів.

Водночас вестибюлі №1 ст. Академмістечко та №2 ст. Дарниця працюватимуть для перевезень пасажирів.

Обмеження застосовуються з міркувань безпеки. Про відновлення роботи вестибюлів буде повідомлено додатково.

Крім того, із 21 до 24 серпня, столичне метро працюватиме для перевезень пасажирів із 06:00 до 21:00.

Підземні станції продовжать цілодобово приймати людей як укриття.

Джерело: КП Київський метрополітен