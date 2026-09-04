Київське метро, будучи життєвою артерією столиці, в умовах сучасної реальності виконує ще одну найважливішу функцію – слугує надійним укриттям для населення під час повітряних тривог. Це пов’язано з тим, що підземні споруди метро спроектовані з урахуванням високих вимог безпеки, що робить їх стійкими до різних видів впливів.

Чи їздить метро під час повітряної тривоги в Києві – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Чи їздить метро під час тривоги

Наземні ділянки. Коли в Києві вмикають сигнал повітряної тривоги, рух поїздів наземними ділянками призупиняється.

Підземні ділянки. Станції працюють як укриття цілодобово.

Чи стоять поїзди в метро під час тривоги в Києві

Під час оголошення повітряної тривоги рух поїздів наземними ділянками припиняється. Однак підземні станції продовжують функціонувати як укриття.

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Чи працює метро під час повітряної тривоги:

Основними станціями, які слугують укриттями в Києві, є Арсенальна та Хрещатик.

Під час тривоги тимчасово закриваються такі наземні станції : Дніпро, Гідропарк, Лівобережна, Дарниця, Чернігівська та Лісова.

: Дніпро, Гідропарк, Лівобережна, Дарниця, Чернігівська та Лісова. Поїзди на червоній лінії продовжують курсувати підземними ділянками. Якщо ви опинилися на закритій станції, дотримуйтесь вказівок персоналу і перейдіть на найближчу відкриту станцію.

Усі підземні станції – укриття. Вони обладнані для того, щоб служити укриттям під час повітряної тривоги.

Підземні станції обладнані всім необхідним для комфортного та безпечного перебування: сидіння, освітлення, системи вентиляції, а також точки доступу до електроживлення та зв’язку.

А про те, як працює метро Києва, про режим роботи станцій і руху поїздів ми писали раніше.

Як працюватиме метро у Києві під час тривог: що планують змінити

У Києві пропонують не зупиняти роботу метро під час жовтого рівня повітряної загрози. Про це заявив прем’єр-міністр України Сергій Корецький у Telegram.

Уряд рекомендує забезпечити повноцінну роботу київського метро під час жовтого рівня повітряної загрози. За потреби також планують збільшувати кількість наземного громадського транспорту.

Очікується, що такий підхід дасть змогу людям продовжувати пересуватися містом навіть під час дронової загрози. Зокрема, пасажири зможуть дістатися на роботу, до лікарень або пересадочних вузлів метро без тривалих перерв у транспортному сполученні.

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