Людей, которые путешествуют в Харьков или планируют посетить город, интересует, как работает метро. Факты ICTV расскажут, какой график работы харьковского метрополитена.

До скольких часов работает метро в Харькове — график

Метрополитен работает ежедневно с 5:30 до 22:00. В будние дни поезда курсируют по всем станциям в среднем каждые 10 минут. После 20:00 интервал между поездами постепенно увеличивается — сначала до 15 минут, а затем до 20-25 минут.

В выходные дни интервал движения составляет около 20 минут. Проезд для пассажиров остается бесплатным.

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Работает ли метро в Харькове во время воздушной тревоги

Харьковский метрополитен сообщает, что во время действия комендантского часа двери станций открываются каждый раз после объявления воздушной тревоги. В случае, если отбой воздушной тревоги прозвучит уже во время комендантского часа, граждане могут оставаться на ночь в помещениях метрополитена.

В первую очередь пассажиров размещают в вестибюлях станций. Только после их полного заполнения людей переводят на платформы. Такой порядок обусловлен проведением в ночное время необходимых технологических работ, поэтому не всегда есть возможность сразу обеспечить доступ к платформам.

Метрополитен подчеркивает, что укрытие в вестибюлях так же безопасно, как и на платформах.

Кроме того, жителям напоминают: в период действия военного положения при себе обязательно следует иметь документы, удостоверяющие личность.

Харьковский метрополитен призывает с пониманием относиться к ситуации и уверяет, что его работники круглосуточно делают все возможное для обеспечения безопасности граждан.

Будет ли работать метро Харькова во время желтой тревоги

В Киеве обсуждают новый подход к работе общественного транспорта во время воздушных тревог. Правительство рекомендует обеспечить полноценную работу столичного метро в период желтого уровня воздушной угрозы. Если пассажиропоток будет расти, также предлагают увеличивать количество наземного транспорта, чтобы люди могли добраться до работы, больниц и станций метро.

В Харькове о введении таких изменений пока не сообщалось.

Народный депутат, заместитель председателя парламентского Комитета по транспорту и инфраструктуре Владимир Крейденко считает, что правила работы транспорта во время воздушной тревоги должны учитывать особенности каждого города.

По его словам, Харьков, Ужгород, Киев, Запорожье и Львов находятся в разных условиях, ведь города имеют разное время на реагирование, транспортную инфраструктуру, количество доступных укрытий, плотность застройки и уровень зависимости жителей от общественного транспорта.

Поэтому, по мнению Крэйденко, не стоит устанавливать одинаковый порядок для всех. Он предлагает предоставить исполнительным органам местного самоуправления законодательное право самостоятельно определять, каким образом должен работать общественный транспорт во время воздушной тревоги.

Решение, по его словам, общины могли бы принимать с учетом оценок военных, ГСЧС и правоохранителей. В зависимости от ситуации транспорт мог бы продолжать движение, временно останавливаться или отдельные маршруты или их участки могли полностью закрывать.

Фото: Харьковский метрополитен

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