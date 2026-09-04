В Украине планируют изменить систему оповещения о воздушных угрозах. Вместо одного сигнала для разных видов атак введут два уровня, а именно желтый и красный. Параллельно на базе Дія создадут отдельное государственное приложение, которое будет показывать актуальную информацию о воздушных угрозах, включая движение беспилотников и ракет.

О новом подходе 2 сентября заявил президент Владимир Зеленский, а подробнее о механизме рассказал премьер-министр Сергей Корецкий.

Что означает желтый и красный уровень тревоги в Украине и как это повлияет на работу предприятий, читайте в материале Фактов ICTV.

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Желтая и красная тревога: что значит

Новая система связана с изменением тактики российских атак. Речь идет, в частности, о длительном использовании беспилотников, из-за которого воздушные тревоги могут оказывать существенное влияние на работу городов, предприятий и инфраструктуры.

По замыслу правительства люди должны получать более четкую информацию о характере опасности и понимать, как действовать в конкретной ситуации.

Поэтому воздушные угрозы планируется разделить на желтый и красный уровень.

Желтый уровень угрозы: что означает

Желтый уровень угрозы будет объявляться в случае опасности применения российских беспилотников.

По новому механизму сирена во время желтой тревоги будет звучать 30 секунд. Для людей это должен быть отдельный сигнал, который будет отличаться от сообщения о более опасной ракетной или комбинированной атаке.

Одно из главных изменений будет касаться работы предприятий и учреждений. Во время желтого уровня они смогут продолжать работу, если будут соблюдать требования безопасности и иметь доступное укрытие для работников и посетителей.

Для бизнеса, пока не имеющего защитного сооружения, предусмотрят три месяца переходного периода, чтобы обустроить необходимое укрытие.

Также заведения должны быть промаркированы таким образом, чтобы люди могли быстро понять, есть ли внутри укрытия или другое безопасное место.

Что означает красный уровень угрозы

Красный уровень угрозы будет являться сигналом об опасности ракетного или комбинированного удара. Сирена в этом случае будет звучать одну минуту.

В отличие от желтого уровня, во время красной тревоги предприятия и учреждения должны прекратить работу, а люди должны пройти до ближайшего укрытия.

Итак, главная разница между двумя уровнями состоит не только в продолжительности сирены. Они будут иметь разное значение и предполагать разную реакцию.

Как будут работать школы и детсады во время тревог

Для учебных заведений отдельный режим работы не будут вводить. В детсадах и школах независимо от того, какой уровень воздушной угрозы объявлен, дети и работники должны перейти в укрытие.

То есть ослабления, предусмотренные для работы предприятий и учреждений на желтом уровне, на образовательный процесс не распространяются.

На базе Дія создадут приложение о воздушных угрозах

Еще одной частью новой системы станет отдельное государственное приложение на базе Дія.

По словам Сергея Корецкого, он должен стать единственным информационным источником, где пользователи могут получать актуальные данные о воздушных угрозах.

Приложение будет информировать о воздушных тревогах, движении Шахедов и других беспилотников, а также ракет.

Идея состоит в том, чтобы люди получали не только сам сигнал об опасности, но и больше информации о том, что происходит.

Что изменится с сигналом отбоя

Правительство также отказывается от повторного звучания сирены после воздушной тревоги. Теперь сигнал будут подавать во время объявления опасности, а по ее завершении повторно запускать сирену не планируют.

Более того, власть работает над более четкой географией тревог. Основная задача, чтобы сигнал поступал именно на территории, где есть реальная угроза.

Зачем нужны новые правила и разделение тревог

По словам Сергея Корецкого, изменения должны позволить одновременно защищать людей и не останавливать экономику во время продолжительных атак беспилотников.

Для этого правительство планирует ускорить установку мобильных укрытий. К этому процессу должны присоединиться местные органы власти и предприниматели, а государство планирует участвовать в софинансировании.

Из-за новой тактики ударов сейчас также рассматривается возможность предоставить Киеву статус прифронтового города.

Что означает такой статус для столицы, какие дополнительные полномочия получит город и что изменится в его работе, читайте в отдельном материале.

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