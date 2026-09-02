Инцидент с дроном в аэропорту Лейпцига в Германии имеет все признаки государственного терроризма. Евросоюз должен определить, как реагировать на подобные гибридные атаки, и усилить защиту критически важной инфраструктуры.

Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас перед началом неформальной встречи министров иностранных дел стран Евросоюза в Ирландии.

Каллас об атаке дроном в Лейпциге и причастности РФ

Комментируя инцидент с дроном в аэропорту Лейпцига, Кая Каллас напомнила, что Германия заявила о наличии достоверных доказательств причастности России.

Сейчас смотрят

По ее словам, попытка атаки имеет все признаки государственного терроризма, поэтому теперь Евросоюз должен определиться с дальнейшим ответом.

– Мы обсудим, что еще можем сделать, – заявила Каллас.

Несколько стран ЕС уже вызвали российских послов из-за признаков гибридных атак.

Каллас также сообщила, что Евросоюз работает над санкциями против 1,6 тыс. человек и организаций, связанных с российским военно-промышленным комплексом. По ее словам, этот список могут расширить.

В то же время конкретных решений в ходе нынешней встречи принимать не будут, поскольку она носит неформальный характер.

Как ЕС хочет усилить защиту критической инфраструктуры

Отдельной темой станет защита критической инфраструктуры Евросоюза от гибридных угроз.

По словам Каллас, страны ЕС планируют провести совместные учения и работают над проектами по мониторингу и защите инфраструктуры.

Особенно сложной остается защита подводных объектов из-за ограниченных возможностей их мониторинга.

В то же время Каллас отметила, что для усиления защиты критической инфраструктуры ЕС могут использовать некоторые украинские инновации и решения.

Верховный представитель ЕС также подчеркнула необходимость усиления давления на Россию. По ее словам, Москва продолжает наносить Украине огромный ущерб, поэтому европейские министры обсудят дальнейшие шаги, которые должны заставить Кремль прекратить атаки.

Что известно об инцидентах в Лейпциге

В начале августа в аэропорту Лейпциг/Галле рядом с украинским грузовым самолетом Ан-124 обнаружили дрон со взрывчаткой. Еще один беспилотник, как предполагают следователи, мог столкнуться с грузовым самолетом DHL.

Отмечается, что на борту самолета Ан-124 находились боеприпасы, доставленные из Франции для дальнейшей перевозки.

Впоследствии стало известно о третьем дроне, который нашли на поле вблизи аэропорта. Неподалеку от него следователи обнаружили около 50 г вещества, которое, по предварительным данным, могло быть военным взрывчатым веществом гексогеном.

Правоохранители также обнаружили оборудование, которое могло использоваться для управления беспилотниками. Украинские самолеты и люди в результате инцидента не пострадали.

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявлял, что за инцидентом могло стоять иностранное государство. Канцлер Фридрих Мерц также говорил, что у следствия есть информация о причастных лицах, однако она будет обнародована после дополнительного подтверждения.

Напомним, на следующей неделе Евросоюз запустит новую рабочую группу высокого уровня по вопросам обороны. В ее состав войдут политические и военные представители стран ЕС, а также Украины и Великобритании.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.