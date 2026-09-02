Президент Владимир Зеленский заверил Германию в поддержке Украины после атаки на аэродром в Лейпциге в начале августа.

Зеленский и Мерц обговорили атаку на аэродром в Лейпциге

Как сообщил глава нашего государства в Telegram, Украина готова помогать Германии экспертизой, опытом и не только после инцидента на аэродроме в Лейпциге.

– Обговорили с Фридрихом Мерцом российскую атаку по аэродрому в Лейпциге. Это еще одна российская эскалация, и важно, что Германия отреагировала. Фридрих проинформировал о принятых мерах. Со своей стороны заверил его, что Украина готова помогать экспертизой, опытом или в других плоскостях, где это нужно Германии, – заявил президент.

Он проинформировал, что сейчас команды уже финализуют текст Drone Deal, и это, среди прочего, точно добавит возможностей для защиты и Германии, и Украины.

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Зеленский и Мерц обсудили содержание соглашения и сроки его подписания.

– Договорились о личной встрече. Также поблагодарил Фридриха за надежную немецкую поддержку и лидерство в защите жизней украинцев и украинок — будут в этом месяце новые пакеты ПВО из Германии, — отметил глава нашего государства.

Напомним, вечером 4 августа на территории аэропорта Лейпцига обнаружили беспилотник со взрывчаткой. Рядом находились несколько украинских грузовых самолетов. Аэропорт важен для логистики и поставок военной помощи Украине.

На борту украинского Ан-124, рядом с которым в Лейпциге обнаружили дрон со взрывчаткой, были загружены боеприпасы.

25 августа стало известно, что следователи обнаружили третий дрон со взрывчаткой возле аэропорта Лейпцига, что свидетельствует о планировании более масштабной атаки на украинский самолет, чем считалось ранее.

Фото: Владимир Зеленский

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