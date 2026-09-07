Теперь 225 отдельный штурмовой полк перешел в прямое подчинение 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ для выполнения боевых задач на одном из участков фронта.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на источник в Силах обороны Украины.

Подчинение 225 отдельного штурмового полка

По информации собеседника, полк не становится десантно-штурмовым, поскольку речь идет не о штатном подчинении, а только об оперативном.

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По его словам, подразделение выполняет боевые задания 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ в его полосе ответственности.

Источник уточняет, что ранее штурмовые полки обычно напрямую не подчинялись корпусам. Собеседник добавил, что ожидается улучшение качества координации и применения полка в боевой работе.

– На самом деле скелет полка – боевой. Он выполнил многие важные задачи. Одним из первых прорывался на Курщину. Такой потенциал нельзя терять, – сказал собеседник.

Как известно, официально 7 корпус ДШВ или 225 ОШП об изменениях по статусу подчинения полка не сообщали.

Однако в среду, 2 сентября, в социальных сетях 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ появилось сообщение о поражении российской техники, в котором говорится, что боевую работу совершили воины 225 ОШП.

Скандал в полку Скеля

Скандал вокруг 225 штурмового полка разгорелся после июльского расследования Texty.org.ua о случаях насилия, пыток и угроз расстрелами военнослужащих.

По информации журналистов, тех, кто “провинился”, бросали в ямы, привязывали к “дереву правды” и жестоко избивали.

В августе новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый отреагировал на эту информацию и поручил Военной службе правопорядка начать служебное расследование в 225 штурмовом полку.

Также 24 июня стало известно, что Государственное бюро расследований начало проверять информацию о пытках украинских военнослужащих в 425 полку Скеля.

Впоследствии в ГБР сообщили, что двое военнослужащих медицинской роты полка Скеля подозреваются в избиении и незаконном удерживании двух побратимов в Кировоградской области.

После этого командование полка Скеля заявило, что занимает бескомпромиссную позицию по случаям насилия в подразделении и сотрудничает со следствием.

Фото: 7 корпус быстрого реагирования ДШВ ВСУ

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