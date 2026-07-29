Командование 425 отдельного штурмового полка Скеля прокомментировало информацию об издевательствах над военнослужащими. Там заявили, что занимают бескомпромиссную позицию в отношении случаев насилия в подразделении.

В Скелі опубликовали заявление по поводу случаев насилия

— Негативным проявлениям нет и не может быть места в украинской армии. Никакие боевые заслуги, звания или должности не могут оправдывать унижение человеческого достоинства, насилие или превышение полномочий, — говорится в заявлении.

В подразделении подтвердили наличие отдельных проблем и подчеркнули, что не намерены их скрывать или терпеть.

— Сегодня мы активно сотрудничаем с Государственным бюро расследований и предоставляем следствию всю необходимую помощь. Мы: командование, личный состав полка — как никто другой заинтересованы в искоренении негативных явлений, — отмечается в заявлении.

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В полку сообщили, что параллельно продолжаются внутренние проверки, усиливается контроль за действиями командиров всех уровней и совершенствуются механизмы реагирования на обращения военнослужащих.

Командование Скеля обратилось к политикам, общественным организациям, блогерам и средствам массовой информации с просьбой не спекулировать на этой теме.

Командование призвало не отождествлять противоправные действия отдельных лиц с тысячами военнослужащих подразделения, которые сейчас выполняют боевые задачи на одном из самых сложных участков фронта.

Расследование случаев насилия в Скеля

В июне издание Бабель опубликовало расследование о 425 отдельном штурмовом полку Скеля.

По данным издания, с конца 2025 года до весны 2026 года среди новобранцев 425 отдельного штурмового полка Скеля умерли по меньшей мере 25 человек, и речь идет о смертях не в результате боевых действий.

Родственники части погибших заявляют о несвоевременном оказании медицинской помощи и насилии.

ГБР сообщило о начале досудебного расследования по опубликованным в СМИ фактам, которые касаются возможных противоправных действий в отношении военнослужащих 425 отдельного штурмового полка Скеля.

В Сухопутных войсках ВСУ прокомментировали ситуацию в полку Скеля, заявив, что никакая боевая необходимость не может оправдывать насилие.

ГБР обнародовало первые результаты расследования по случаям насилия в 425 отдельном штурмовом полку Скеля.

Правоохранители задержали военнослужащего, которого подозревают в избиении двух побратимов в Харьковской области.

Также двум военнослужащим медицинской роты полка Скеля сообщили о подозрении в избиении и незаконном удержании двух побратимов в Кировоградской области.

В Генштабе ВСУ сообщили, что командира 425 отдельного штурмового полка Скеля Юрия Гаркавого отстранили от исполнения обязанностей на время проведения проверок и расследований в связи с информацией, опубликованной в СМИ.

Начальник группы гражданско-военного сотрудничества 425 отдельного штурмового полка Скеля Андрей Сурай подтвердил факты смертей среди новобранцев и отметил, что по каждому случаю продолжается проверка.

На тот момент главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал позорной опубликованную в СМИ историю о смертях военнослужащих в Скеля.

Фото: полк Скеля

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