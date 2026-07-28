Двое военнослужащих медицинской роты полка Скеля подозреваются в избиении и незаконном удержании двух сослуживцев в Кировоградской области.

Об этом сообщило Государственное бюро расследований.

Избиение военных полка Скеля в Кировоградской области

По данным следствия, в мае 2026 года двоих военнослужащих выписали из больницы из-за нарушения режима и направили в медицинскую часть подразделения.

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После этого фигуранты дела решили самостоятельно их “наказать” за нарушение дисциплины, отмечают в ведомстве.

По версии ГБР, они нанесли сослуживцам многочисленные удары, после чего закрыли в хозяйственном здании, где продолжили издевательства.

Один из пострадавших потерял сознание. Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой, переломом носовой кости и другими телесными повреждениями.

Другого военнослужащего, по данным следствия, незаконно удерживали еще почти сутки. Позже его также доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, многочисленными ушибами и гематомами.

Сейчас обоих военнослужащих задержали.

Им сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины (пытки) и ч. 3 ст. 406 Уголовного кодекса Украины (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, сопровождавшееся избиением и издевательствами над несколькими лицами).

По этим статьям предусмотрено до 10 лет лишения свободы.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что в июле ГБР обнародовало первые результаты расследования возможных случаев насилия в 425 отдельном штурмовом полку Скеля.

Тогда правоохранители сообщили о задержании военнослужащего, которого подозревают в избиении военного капеллана и подполковника.

После этого следователи заявили, что продолжают проверять другие возможные факты физического насилия, незаконного ограничения свободы, угроз оружием, ненадлежащего обращения и не оказания медицинской помощи военнослужащим в местах дислокации и обучения полка.

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