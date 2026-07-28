Насилие в полку Скеля: двоим военным сообщили о подозрении за избиение сослуживцев
Двое военнослужащих медицинской роты полка Скеля подозреваются в избиении и незаконном удержании двух сослуживцев в Кировоградской области.
Об этом сообщило Государственное бюро расследований.
Избиение военных полка Скеля в Кировоградской области
По данным следствия, в мае 2026 года двоих военнослужащих выписали из больницы из-за нарушения режима и направили в медицинскую часть подразделения.
После этого фигуранты дела решили самостоятельно их “наказать” за нарушение дисциплины, отмечают в ведомстве.
По версии ГБР, они нанесли сослуживцам многочисленные удары, после чего закрыли в хозяйственном здании, где продолжили издевательства.
Один из пострадавших потерял сознание. Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой, переломом носовой кости и другими телесными повреждениями.
Другого военнослужащего, по данным следствия, незаконно удерживали еще почти сутки. Позже его также доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, многочисленными ушибами и гематомами.
Сейчас обоих военнослужащих задержали.
Им сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины (пытки) и ч. 3 ст. 406 Уголовного кодекса Украины (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, сопровождавшееся избиением и издевательствами над несколькими лицами).
По этим статьям предусмотрено до 10 лет лишения свободы.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, что в июле ГБР обнародовало первые результаты расследования возможных случаев насилия в 425 отдельном штурмовом полку Скеля.
Тогда правоохранители сообщили о задержании военнослужащего, которого подозревают в избиении военного капеллана и подполковника.
После этого следователи заявили, что продолжают проверять другие возможные факты физического насилия, незаконного ограничения свободы, угроз оружием, ненадлежащего обращения и не оказания медицинской помощи военнослужащим в местах дислокации и обучения полка.