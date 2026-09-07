Після переговорів у Москві та Києві американська сторона заявила про прогрес у мирному процесі та погодження графіка наступних переговорів.

Про це представник президента США Стівен Віткофф повідомив у мережі Х.

Віткофф побачив суттєвий прогрес у переговорах

За дорученням Дональда Трампа американські переговорники Стівен Віткофф і Джаред Кушнер відвідали Москву та Київ. Метою візитів було сприяння подальшому діалогу щодо припинення російсько-української війни.

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За результатами проведених зустрічей американська сторона повідомила про “суттєвий прогрес”. Він стосується погодження графіка проведення додаткових тристоронніх переговорів.

Точні дати та інші подробиці щодо майбутніх зустрічей у заяві не розкрили.

– Було досягнуто суттєвого прогресу, зокрема щодо узгодження графіку додаткових тристоронніх переговорів. Президент Трамп докладає всіх зусиль, щоб зупинити вбивства та домогтися тривалого й міцного миру, – підсумував Віткофф.

Нагадаємо, 6 вересня американська делегація прибула до Києва та провела кілька раундів переговорів із президентом Володимиром Зеленським, українською переговорною командою та європейцями.

Переговори проходили у кількох сесіях. Спершу американська команда провела зустріч з українською стороною, після чого до переговорів приєдналися представники Великої Британії, Франції та Німеччини.

Перед візитом до Києва 5 вересня спецпосланці провели переговори з російським диктатором Володимиром Путіним у Кремлі. Зустріч тривала понад три години.

Фото: Стівен Віткофф

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