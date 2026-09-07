В ночь на 7 сентября спецпосланцы президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер покинули Киев после переговоров с украинской стороной.

Об этом сообщила Укрзализныця.

Уиткофф и Кушнер уехали из Киева на Peace Express

Укрзализныця показала кадры с вокзала перед отправлением американских переговорщиков. На информационном табло над платформой для их спецпоезда появилось символическое название Peace Express.

Сейчас смотрят

— Отправили спецпоезд Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Поблагодарили за визит и передали от всех нас пожелания скорее возвращаться и расширять географию путешествий — чтобы тихие выходные были и в других городах. Продолжаем держать Украину в движении! — отметили в Укрзализныце.

В Киев Уиткофф и Кушнер также прибыли поездом 6 сентября. Для американских гостей Укрзализныця подготовила специальное бортовое меню с крымскотатарскими блюдами, назвав эту кухню неотъемлемой частью культурного наследия Украины.

Что известно о переговорах Уиткоффа и Кушнера в Киеве

6 сентября Уиткофф и Кушнер прибыли в украинскую столицу и встретились с президентом Владимиром Зеленским на Софийской площади. В Киев также приехали советники по вопросам национальной безопасности лидеров Франции, Великобритании и Германии.

По словам Зеленского, в течение дня состоялось три раунда переговоров. Стороны обсуждали возможные условия прекращения войны и поддержку Украины в краткосрочной перспективе.

Президент также сообщил, что во время встреч в Киеве предложили несколько новых идей относительно дальнейшего переговорного процесса.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.