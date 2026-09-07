Чтобы избежать недоразумений при пересечении границы, нужно знать, кто именно может осуществлять сопровождение людей с инвалидностью II группы и какие для этого нужны документы.

Как в 2026 году выехать за границу с человеком с инвалидностью — читайте в материале Фактов ICTV.

Кто имеет право пересекать границу в 2026 году

Во время действия военного положения выезд военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет за границу ограничен. Пересекать границу имеют право определенные категории лиц. Сейчас такое право предоставлено лицам, имеющим жену с инвалидностью I, II группы или родителей или родителей жены с инвалидностью I и II группы.

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Осуществлять сопровождение человека с инвалидностью за пределы Украины могут:

родственники первой и второй степени родства;

официальные наблюдатели;

социальные работники, оказывающие услуги по уходу;

люди, фактически осуществляющие постоянный уход, если это подтверждено соответствующими документами.

ГНСУ отмечает, что во время пересечения границы важна не только степень родства с человеком с инвалидностью.

Сопровождающий должен документально подтвердить, что действительно осуществляет необходимый уход. Поэтому пограничники могут требовать документы, подтверждающие участие этого лица в уходе и обеспечении повседневных потребностей человека с инвалидностью.

Сопровождение лица с инвалидностью II группы: как выехать за границу

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины №57 от 27 января 1995 года во время военного положения пересекать государственную границу имеют право те граждане Украины, которые постоянно ухаживают за лицами с инвалидностью I и II группы, сопровождают лиц с инвалидностью II группы, детей с инвалидностью II группы и лиц, нуждающихся в постоянном уходе.

Согласно правилам, пересечь границу через пропускной пункт можно только сопровождая человека с инвалидностью. То есть сам факт связи с лицом с инвалидностью не предоставляет военнообязанному человеку права на самостоятельное пересечение границы.

Самостоятельно пересечь пропускной пункт без лица с инвалидностью возможно только, если такой человек уже находится за границей. Для этого сотруднику пограничной службы необходимо предоставить справку о пребывании лица с инвалидностью на консульском учете в другой стране.

Обратите внимание: сопровождающие лица должны вернуться в Украину не позднее чем лицо, которое они сопровождали. Если человек с инвалидностью вернется из-за границы без сопровождающего — это будет считаться нарушением.

Какие документы понадобятся для выезда за границу с человеком с инвалидностью II группы

Для пересечения границы необходимо предоставить полный пакет документов, перечень которых зависит от того, кто является сопровождающим и кого сопровождают.

Сопровождение жены с инвалидностью

Осуществить сопровождение жены с инвалидностью на границе может ее официальный муж при наличии документов, подтверждающих инвалидность и родственные связи:

справка об инвалидности II группы;

свидетельство о браке;

пенсионное удостоверение.

Сопровождение собственных родителей или родителей жены

Для пересечения границы при сопровождении собственных родителей или родителей жены необходимо иметь следующие документы:

документы, подтверждающие родственные связи и совместное проживание — выписка из демографического реестра о регистрации по одному адресу, свидетельство о рождении, свидетельство о браке;

справка об инвалидности II группы;

пенсионное удостоверение;

справка о необходимости постоянного постороннего ухода за человеком с инвалидностью;

акт установления постоянного постороннего ухода за лицом.

К примеру, если мужчина является сыном матери с инвалидностью, но проживает отдельно и не осуществляет за ней постоянного ухода, самого факта родства будет недостаточно для выезда вместе с ней. Если документы подтверждают, что уход за матерью официально осуществляет ее дочь, сын не сможет воспользоваться этим статусом дочери для пересечения границы вместе с матерью.

Сопровождение детей с инвалидностью II группы

Сопровождать детей с инвалидностью при выезде за пределы Украины может мать или отец, опекун, попечитель, приемные родители, родители-воспитатели. Сопровождение также может осуществляться совершеннолетним братом, сестрой, бабушкой, дедом, мачехой, отчимом с учетом их принадлежности к перечню категорий лиц, освобожденных от военной службы и мобилизации. Это возможно при наличии у них соответствующих подтверждающих документов и документов, подтверждающих родственные связи.

Для выезда за пределы Украины при сопровождении детей с инвалидностью необходимы:

Документы, подтверждающие родственные связи (в случае сопровождения отцом или матерью); Документы, подтверждающие соответствующие полномочия лица, сопровождающего ребенка с инвалидностью — в случае осуществления сопровождения попечителем, опекуном, родителями-воспитателями, одним или обоими приемными родителями).

Приведенные выше документы могут быть предоставлены как в оригинале, так и в виде нотариально заверенной копии. В пересечении границы лицам могут отказать, если не было предоставлено полного пакета документов.

Особенности сопровождения лица с инвалидностью II группы за границу

По прибытии лица с инвалидностью и сопровождающего лица на место временного пребывания за пределами Украины необходимо в течение одного рабочего дня обратиться в консульское учреждение Украины в государстве пребывания для взятия лиц с инвалидностью на консульский учет.

Консульское учреждение в течение одного рабочего дня обязано через МИД проинформировать Минсоцполитики и Национальную социальную службу о взятии лиц с инвалидностью, нуждающихся в постоянном уходе, на консульский учет.

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