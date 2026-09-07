В Киеве при желтом уровне угрозы Сырецко-Печерская линия метро будет работать без ограничений. Поезда будут курсировать через Южный мост, обеспечивая сообщение между левым и правым берегами столицы.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в понедельник, 7 сентября.

Как будет работать метро в Киеве при разных уровнях тривог

По словам городского главы, во время воздушной тревоги автомобильное движение по Южному мосту будет осуществляться без ограничений.

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— Во время желтого уровня угрозы без ограничений будет работать Сырецко-Печерская линия (зеленая ветка метро). С обеспечением движения поездов и перевозкой пассажиров через Южный мост (с левого на правый и с правого на левый берег), – написал Кличко.

Для автомобильного транспорта предусмотрено только технологическое перекрытие Южного моста на 30 минут после объявления воздушной тревоги и на 30 минут после ее отбоя.

Во время воздушной тревоги также будут перекрывать заезд на Южный мост с улиц Саперно-Слободской и Михаила Бойчука.

В случае установления красного уровня угрозы движение по зеленой ветке метро ограничат. Поезда будут курсировать на двух участках: между станциями Сырец – Выдубичи и Славутич – Красный хутор.

— Святошинско-Броварская линия (красная ветка) будет работать, как и до этого – в ограниченном режиме. Перевозя пассажиров подземным участком от станции метро Академгородок до Арсенальной, – подчеркивается в сообщении.

Работа других мостов через Днепр – Дарницкого моста, моста Патона, моста Метро и Северного – останется без изменений.

Подольско-Воскресенский мостовой переход будет иметь технологическое перекрытие на 30 минут после объявления воздушной тревоги и на 30 минут после ее отбоя. На нем также изменят организацию дорожного движения и введут реверсивное движение.

Наземный общественный транспорт в столице продолжит курсировать без ограничений.

Кроме того, в Киеве запустили дополнительный автобусный маршрут, который дублирует красную ветку метро. Он постоянно курсирует от станции метро Дворец спорта через станцию Арсенальная до станции метро Лесная.

Напомним, с 10 сентября в Киеве временно запретят проведение развлекательных и физкультурно-спортивных мероприятий на открытых территориях и в зданиях без укрытий.

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