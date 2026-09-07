В Киеве с 10 сентября временно запретят проведение развлекательных и физкультурно-спортивных мероприятий на открытых территориях и в зданиях, которые не имеют укрытий.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в понедельник, 7 сентября.

В Киеве усиливают правила безопасности: что известно

— В связи с ухудшением ситуации с безопасностью в столице будут временно запрещены все развлекательные и физкультурно-спортивные мероприятия на открытых территориях и в сооружениях, где нет укрытий, – говорится в сообщении.

Субъекты хозяйствования независимо от формы собственности смогут осуществлять деятельность в соответствии с решением правительства.

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При желтом уровне опасности город будет предоставлять киевлянам необходимые сервисы. Будут работать ЦПАУ и учреждения социальной сферы.

Учреждения образования и медицины столицы продолжат работу по протоколам безопасности, определенным ранее.

Все указанные изменения вступят в силу в Киеве с 00:00 10 сентября. В настоящее время город проводит необходимые организационные мероприятия для реализации принятых решений.

Напомним, 3 сентября Кабинет министров Украины принял решение об адаптации работы государственных учреждений, бизнеса и инфраструктуры к новой тактике воздушных атак российской армии.

Изменения коснутся работы метро и комендантского часа.

6 сентября в Киеве ввели дифференцированное оповещение о воздушных угрозах. Желтый и красный уровни опасности начали действовать 6 сентября в 06:00.

Новая система уже работает во всех районах столицы, кроме Печерского, частично Голосеевского и Святошинского.

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