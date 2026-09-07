В Киеве запретят проведение развлекательных мероприятий без укрытий
- С 10 сентября в Киеве усилят ограничения безопасности из-за усиления российских атак.
- Как будут работать ЦНАПы, учреждения социальной сферы, образовательные и медицинские учреждения — читайте в новости.
В Киеве с 10 сентября временно запретят проведение развлекательных и физкультурно-спортивных мероприятий на открытых территориях и в зданиях, которые не имеют укрытий.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в понедельник, 7 сентября.
В Киеве усиливают правила безопасности: что известно
— В связи с ухудшением ситуации с безопасностью в столице будут временно запрещены все развлекательные и физкультурно-спортивные мероприятия на открытых территориях и в сооружениях, где нет укрытий, – говорится в сообщении.
Субъекты хозяйствования независимо от формы собственности смогут осуществлять деятельность в соответствии с решением правительства.
При желтом уровне опасности город будет предоставлять киевлянам необходимые сервисы. Будут работать ЦПАУ и учреждения социальной сферы.
Учреждения образования и медицины столицы продолжат работу по протоколам безопасности, определенным ранее.
Все указанные изменения вступят в силу в Киеве с 00:00 10 сентября. В настоящее время город проводит необходимые организационные мероприятия для реализации принятых решений.
Напомним, 3 сентября Кабинет министров Украины принял решение об адаптации работы государственных учреждений, бизнеса и инфраструктуры к новой тактике воздушных атак российской армии.
Изменения коснутся работы метро и комендантского часа.
6 сентября в Киеве ввели дифференцированное оповещение о воздушных угрозах. Желтый и красный уровни опасности начали действовать 6 сентября в 06:00.
Новая система уже работает во всех районах столицы, кроме Печерского, частично Голосеевского и Святошинского.