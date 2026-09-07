Октябрь — второй месяц осени. К этому времени родители и школьники уже успевают свыкнуться с новым учебным режимом, а в конце месяца во многих школах начинаются осенние каникулы. Их даты каждая школа определяет самостоятельно, поэтому они могут отличаться в зависимости от заведения.

Для родителей начало учебного года не изменяет рабочий график.

Факты ICTV узнавали, какие будут выходные в октябре 2026 года, сколько будет рабочих дней и предусмотрены ли дополнительные дни отдыха.

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Выходные в октябре 2026 года

В октябре 31 день. При стандартной пятидневной рабочей неделе будет 22 рабочих и 9 выходных дней.

Отдыхать будем по субботам и воскресеньям.

Выходные в октябре 2026 года: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 и 31.

При этом во время военного положения работодатель может устанавливать собственный график работы, поэтому эти даты являются ориентиром для стандартной пятидневки.

Будут ли дополнительные выходные в октябре 2026 года

В октябре есть государственный праздник, а именно День защитников и защитниц Украины, отмечаемый 1 числа. В 2026 году эта дата выпадает на четверг.

В мирное время 1 октября было бы праздничным нерабочим днем. Данная дата предусмотрена статьей 73 Кодекса законов о труде Украины. День защитников и защитниц Украины внесли в список праздничных дней законом Украины № 3258-IX О внесении изменения в статью 73 Кодекса законов о труде Украины.

Но в этом году дополнительный выходной 1 октября не будет.

Причина — военное положение. В этот период не применяется норма статьи 73 КЗоТ о праздничных и нерабочих днях. Это предусматривает закон Украины №2136-IX.

Поэтому 1 октября 2026 будет рабочим днем, если работодатель не установит другой график.

Следовательно, дополнительных выходных в октябре 2026 года в Украине не будет. При стандартной пятидневке будет 9 выходных и 22 рабочих дня.

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