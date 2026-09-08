Операция Карфаген: Кравченко подал заявление об отставке с должности генпрокурора
- Руслан Кравченко подал заявление об отставке с поста генерального прокурора.
- Кравченко назвал решение об отставке сознательным.
- Генпрокурор заявил, что не хочет политизации своей должности.
Генеральный прокурор Руслан Кравченко подал заявление об отставке.
Об этом он сообщил в соцсетях.
Кравченко подал заявление об отставке
По его словам, заявление об отставке – это его сознательное решение.
— Не хочу, чтобы должность генпрокурора использовалась как инструмент политического противостояния. Моя позиция по обвинению остается неизменной, — заявил Руслан Кравченко.
Он поблагодарил коллег, которые честно выполняют свою работу: кто представляет обвинения в судах, работает с потерпевшими, документирует российские преступления и отстаивает интересы государства.
Также генпрокурор поблагодарил президента Владимира Зеленского и Верховную Раду за доверие и попросил принять его увольнение.
Операция Карфаген
4 сентября вечером НАБУ и САП в рамках операции Карфаген заявили о разоблачении пяти участников преступной организации во главе с должностным лицом Офиса генерального прокурора Сергеем Крапивой, которые покрывали сеть мошеннических колл-центров и легализовали более 42 млн грн.
В рамках операции обыски проводились, в том числе, и в кабинетах и доме генпрокурора Руслана Кравченко.
Суд уже арестовал двух главных фигурантов дела Сергея Крапиву и его водителя Сергея Куцого. Также Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения 24-летней Елизавете Ивахненко, фигурирующей в деле НАБУ и САП Карфаген под кодовым именем Муза.
Во время судебного заседания стало известно, что Крапива делал для Кравченко ремонт в его доме.
Все фигуранты дела отрицают свою вину, а генпрокурор Кравченко ранее заявлял, что не собирается уходить в отставку.
Согласно Конституции, Верховная Рада должна дать согласие на увольнение генпрокурора президентом. Или парламент может выразить ему недоверие по собственной инициативе.
Также генпрокурора могут отправить в отставку в случае подачи им заявления об увольнении по собственному желанию. Для этого также необходимо решение Рады.