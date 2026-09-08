Генеральный прокурор Руслан Кравченко подал заявление об отставке.

Об этом он сообщил в соцсетях.

Кравченко подал заявление об отставке

По его словам, заявление об отставке – это его сознательное решение.

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— Не хочу, чтобы должность генпрокурора использовалась как инструмент политического противостояния. Моя позиция по обвинению остается неизменной, — заявил Руслан Кравченко.

Он поблагодарил коллег, которые честно выполняют свою работу: кто представляет обвинения в судах, работает с потерпевшими, документирует российские преступления и отстаивает интересы государства.

Также генпрокурор поблагодарил президента Владимира Зеленского и Верховную Раду за доверие и попросил принять его увольнение.

Операция Карфаген

4 сентября вечером НАБУ и САП в рамках операции Карфаген заявили о разоблачении пяти участников преступной организации во главе с должностным лицом Офиса генерального прокурора Сергеем Крапивой, которые покрывали сеть мошеннических колл-центров и легализовали более 42 млн грн.

В рамках операции обыски проводились, в том числе, и в кабинетах и ​​доме генпрокурора Руслана Кравченко.

Суд уже арестовал двух главных фигурантов дела Сергея Крапиву и его водителя Сергея Куцого. Также Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения 24-летней Елизавете Ивахненко, фигурирующей в деле НАБУ и САП Карфаген под кодовым именем Муза.

Во время судебного заседания стало известно, что Крапива делал для Кравченко ремонт в его доме.

Все фигуранты дела отрицают свою вину, а генпрокурор Кравченко ранее заявлял, что не собирается уходить в отставку.

Согласно Конституции, Верховная Рада должна дать согласие на увольнение генпрокурора президентом. Или парламент может выразить ему недоверие по собственной инициативе.

Также генпрокурора могут отправить в отставку в случае подачи им заявления об увольнении по собственному желанию. Для этого также необходимо решение Рады.

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