Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере провели встречу с руководителями оборонных компаний стран-партнеров. Главной темой стала реализация антибаллистической программы Freyja.

Встреча Зеленского и Стере: что известно

Владимир Зеленский и Йонас Гар Стере обсудили реализацию антибаллистической программы Freyja.

По словам Зеленского, программа должна обеспечить интегрированную защиту Европы от воздушных угроз благодаря сотрудничеству Украины и ряда европейских государств.

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К инициативе привлечены Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Великобритания.

Во встрече также приняли участие представители оборонных компаний FirePoint, Kongsberg, Weibel, Saab, Diehl Defence, Hensoldt, Thales, Safran, Sener и Leonardo.

В ходе переговоров стороны определили дальнейшие шаги как на уровне политического руководства и правительств, так и на уровне производителей и разработчиков.

Зеленский заявил, что партнеры рассчитывают в ближайшее время получить первые практические результаты реализации программы Freyja.

Президент поблагодарил Норвегию за организацию встречи, а партнеров — за готовность к совместной работе, подчеркнув, что защита европейского неба является общей задачей.

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