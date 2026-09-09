В ближайшее время рассчитываем получить первые практические результаты реализации Freyja — Зеленский
- В Осло Владимир Зеленский и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере провели встречу с руководителями оборонных компаний стран-партнеров по антибаллистической программе FREYJA.
- По словам Зеленского, Freyja должна обеспечить Европе интегрированную защиту от воздушных угроз благодаря общим усилиям Украины, Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции и Великобритании.
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере провели встречу с руководителями оборонных компаний стран-партнеров. Главной темой стала реализация антибаллистической программы Freyja.
Встреча Зеленского и Стере: что известно
Владимир Зеленский и Йонас Гар Стере обсудили реализацию антибаллистической программы Freyja.
По словам Зеленского, программа должна обеспечить интегрированную защиту Европы от воздушных угроз благодаря сотрудничеству Украины и ряда европейских государств.
К инициативе привлечены Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Великобритания.
Во встрече также приняли участие представители оборонных компаний FirePoint, Kongsberg, Weibel, Saab, Diehl Defence, Hensoldt, Thales, Safran, Sener и Leonardo.
В ходе переговоров стороны определили дальнейшие шаги как на уровне политического руководства и правительств, так и на уровне производителей и разработчиков.
Зеленский заявил, что партнеры рассчитывают в ближайшее время получить первые практические результаты реализации программы Freyja.
Президент поблагодарил Норвегию за организацию встречи, а партнеров — за готовность к совместной работе, подчеркнув, что защита европейского неба является общей задачей.