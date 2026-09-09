Планировал оказывать сопротивление ножами: в Кропивницком СБУ задержала агента ФСБ
- В Кропивницком был задержан агент РФ.
- Им оказался местный безработный.
Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали в Кропивницком агента ФСБ РФ.
Он собирал координаты горюче-энергетической инфраструктуры для подготовки комбинированных ракетно-дроновых ударов.
Удары по Кропивницкому корректировал безработный: что известно
По данным следствия, во время спецоперации по задержанию у злоумышленника обнаружили два охотничьих ножа. Предатель постоянно носил их с собой, рассчитывая применить против правоохранителей в случае разоблачения.
Фигурант был задержан непосредственно возле потенциальной “цели” — местного инфраструктурного объекта, внешний периметр которого он снимал на камеру смартфона для передачи кураторам в режиме реального времени.
Известно, что вражеским агентом оказался местный безработный, которого российская спецслужба вербовала через Telegram-каналы с предложениями “легкого заработка”.
Для сбора разведданных корректировщик передвигался по Кропивницкому и прилегающим районам на такси или велосипеде, скрыто фотографируя критические и логистические объекты.
Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Предатель находится под стражей без права внесения залога. За совершенное ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.