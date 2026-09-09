Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали в Кропивницком агента ФСБ РФ.

Он собирал координаты горюче-энергетической инфраструктуры для подготовки комбинированных ракетно-дроновых ударов.

Удары по Кропивницкому корректировал безработный: что известно

По данным следствия, во время спецоперации по задержанию у злоумышленника обнаружили два охотничьих ножа. Предатель постоянно носил их с собой, рассчитывая применить против правоохранителей в случае разоблачения.

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Фигурант был задержан непосредственно возле потенциальной “цели” — местного инфраструктурного объекта, внешний периметр которого он снимал на камеру смартфона для передачи кураторам в режиме реального времени.

Известно, что вражеским агентом оказался местный безработный, которого российская спецслужба вербовала через Telegram-каналы с предложениями “легкого заработка”.

Для сбора разведданных корректировщик передвигался по Кропивницкому и прилегающим районам на такси или велосипеде, скрыто фотографируя критические и логистические объекты.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Предатель находится под стражей без права внесения залога. За совершенное ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Источник : СБУ

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