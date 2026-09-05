Реактивный беспилотник, которым российские войска нанесли удар по зданию Службы безопасности Украины в центре Киева, летел на высоте более семи километров из Донецкого направления.

Об этом заявил внештатный советник президента Украины по развитию технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов (Флэш).

Флэш об ударе по зданию СБУ в Киеве

По его словам, российские пропагандистские ресурсы распространяют ложную информацию о том, что атака на здание СБУ в Киеве была якобы инсценировкой с использованием малого беспилотника.

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Однако Флэш утверждает, что украинские системы фиксации четко отследили весь маршрут полета реактивного дрона, следовавшего в Киев из Донецкого направления на высоте более семи километров.

Специалисты уже исследовали обломки и идентифицировали большинство элементов. По предварительным данным, это был беспилотник Герань-4.

Также Флэш уточнил, что во время этой спецоперации против СБУ российские войска запустили в паре два реактивных дрона, однако в украинскую столицу смог долететь только один из них.

4 сентября во время атаки на Киев под удар попало центральное здание СБУ. По информации мэра Виталия Кличко, обломки беспилотника упали в Шевченковском районе.

После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дрон был направлен в кабинет главы СБУ. Он поручил временному исполняющему обязанности Александру Покладу ответить РФ за удар.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал атаку РФ серьезной эскалацией, требующей решительных действий. По его словам, РФ нанесла удар во время восстановления мирных усилий, показав, что на самом деле не воспринимает дипломатию.

По мнению Флэша, это могла быть заблаговременно организованная операция российских войск. По его словам, управление беспилотником по цепочке из РФ было невозможно.

Кроме того, в результате той атаки на Киев поврежден памятник архитектуры национального значения — Дом Консистории на территории Национального заповедника София Киевская.

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