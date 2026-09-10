Після ухвалення Закону про мобілізацію скасували статус обмежено придатного. У наказ №402 внесли деякі зміни, за якими визначили придатних і непридатних до військової служби.

Чи можуть обмежено придатного відправити на передову

Найбільше питань виникло у людей, які мали статус обмежено придатного у військовий час. Ця категорія повинна звернутися до ТЦК і повторно пройти військово-лікарську комісію. Тепер у колишніх обмежено придатних з’явиться інший статус. Їх можуть визнати повністю придатними або непридатними у воєнний час.

З’явилися додаткові статуси, зокрема придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК і СП, у вищих навчальних закладах, військових навчальних центрах. Також відокремили категорію придатних для виконання специфічних завдань. Отже, військовозобов’язані, які мають певні хвороби, що ускладнюють виконання бойових завдань, за висновком ВЛК можуть бути переведені до військових частин забезпечення або в ТЦК.

Зараз дивляться

Наразі є величезна кількість людей які не можуть виконувати бойові завдання після поранення. Для них виокремили такі категорії придатності:

Тимчасове непридатний, який потребує лікування, відпустки чи звільнення. Тобто після поранення військовослужбовця переводять до лікарні для проведення операції чи до санаторію.

Непридатний, із переоглядом за 6-12 місяців. Це люди, які також зазнали поранення і деякий час не можуть виконувати бойових завдань.

Чи можуть обмежено придатного відправити в бойову бригаду

Тепер у висновку ВЛК вказують, куди скерувати особу з певними вадами здоров’я. Деяких осіб, які належали до категорії обмежено придатних, можуть визнати придатними та відправити у бойову бригаду.

Частину обмежено придатних на ВЛК можуть визнати непридатними та виключити з військового обліку. Це регламентовано наказом №402, в якому представлені таблиці хвороб для визнання особи придатною або непридатною.

Є хвороби, за якими особи раніше були придатними, а тепер виявилися непридатними до військової служби.

Який статус мають військові після поранення та хірургічного втручання

До ухвалення нового закону поставало питання, що робити, якщо обмежено придатного відправили на передову. Але зараз такі випадки виключені, адже до документа додали окремі блоки у статті Стани після перенесених гострих, загострення хронічних хвороб і хірургічного лікування та тимчасову непридатність у зв’язку з ними.

У новому наказі чітко зазначено, що люди після хірургічного втручання чи серйозного поранення визнаються тимчасово непридатними. Комісія може визначити термін у 6-12 місяців. Після того, як спливе час, проводиться додаткове діагностування хворого, щоб визнати його придатним або непридатним.

Військовослужбовці, які зазнали поранень та були прооперовані, також на деякий час можуть бути визнані тимчасово непридатними.

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