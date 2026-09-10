Канада ухвалила важливе рішення щодо надання Україні пакета допомоги для посилення протиповітряної оборони.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Пакет допомоги від Канади

Президент Зеленський подякував прем’єру Канади Марку Карні за запрошення. Сторони провели змістовні переговори.

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— Вдячний за всі пакети допомоги, за все, що Канада зробила протягом усієї цієї війни. Щоб прийти до миру, нам потрібно бути сильними. Нам потрібен сильний і тривалий мир, — наголосив очільник держави.

За його словами, сьогодні в Канаді ухвалили дуже вагоме рішення — пакет допомоги для протиповітряної оборони України.

— У світі є великий дефіцит таких систем і ракет до них. І ми вдячні за цю підтримку, — зауважив Володимир Зеленський.

Також президент розповів Карні про постійні російські удари балістикою і дронами по населених пунктах. Канадський прем’єр запевнив, що Оттава готова долучитися своїми технологіями до Європейської антибалістичної програми FREYJA.

Окрім того, змістовно обговорили перспективні двосторонні проєкти в обороні та економіці. Зараз команди опрацьовують Drone Deal — державну програму експорту українських оборонних технологій, насамперед безпілотних та протидронових систем.

— Розраховуємо, що вже найближчим часом зможемо вийти на повноцінну угоду, — наголосив Володимир Зеленський.

Раніше президент заявив, що Freyja має забезпечити Європі інтегрований захист від повітряних загроз завдяки спільним зусиллям України, Данії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Норвегії, Іспанії, Швеції та Великої Британії.

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