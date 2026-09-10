На фоне сокращения запасов ракет-перехватчиков для систем Patriot и наращивания Россией производства баллистических ракет Украина сосредотачивается на двух ключевых направлениях защиты.

Как Украина может противодействовать российской баллистике

Как пишет The Economist, запасы ракет PAC-3, которые используют комплексы Patriot для перехвата баллистических целей, в Украине приближаются к критически низкому уровню.

В то же время Россия, по оценкам, увеличила производство баллистических ракет примерно до 100 единиц ежемесячно. Украинская система противоракетной обороны Freyja пока не готова к полноценному применению.

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В такой ситуации у Украины есть два основных способа уменьшить угрозу.

Первый предполагает усиление защиты критической и промышленной инфраструктуры, ее маскировку, а также создание достаточных запасов деталей для быстрого ремонта после ударов.

Второе направление – стратегия так называемого left-of-launch, то есть уничтожение ракетной угрозы еще до момента запуска.

Речь идет, в частности, об ударах по предприятиям, где производят ракеты, а также по мобильным пусковым установкам до того, как они успеют совершить пуск.

Усилить такие возможности Киев планирует за счет ракет украинского производства, которые могут поступить в арсенал уже в ближайшие месяцы.

Среди них The Economist называет баллистическую ракету Сапсан, над которой работает Пивденмаш, а также ракеты FP-7 и более дальнобойные FP-9 компании Fire Point.

Благодаря высокой скорости они потенциально могут быть эффективнее беспилотников во время охоты на мобильные пусковые установки, которые после запуска ракеты быстро меняют позицию.

В то же время уничтожение таких целей остается крайне сложной задачей. The Economist отмечает, что даже США, имея значительное преимущество в воздухе во время операций против Ирана, сталкивались с трудностями при поиске и поражении мобильных ракетных установок.

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