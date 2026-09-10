Есть два пути противодействия: The Economist о способах Украины противодействовать российской баллистике
- The Economist пишет, что запасы ракет PAC-3 для Patriot в Украине сокращаются, в то время как Россия наращивает производство баллистических ракет примерно до 100 единиц в месяц.
- В то же время, издание видит два пути, как Украина может противодействовать баллистическим атакам РФ.
- Одним из них есть внедрение стратегии так называемого left-of-launch.
На фоне сокращения запасов ракет-перехватчиков для систем Patriot и наращивания Россией производства баллистических ракет Украина сосредотачивается на двух ключевых направлениях защиты.
Как Украина может противодействовать российской баллистике
Как пишет The Economist, запасы ракет PAC-3, которые используют комплексы Patriot для перехвата баллистических целей, в Украине приближаются к критически низкому уровню.
В то же время Россия, по оценкам, увеличила производство баллистических ракет примерно до 100 единиц ежемесячно. Украинская система противоракетной обороны Freyja пока не готова к полноценному применению.
В такой ситуации у Украины есть два основных способа уменьшить угрозу.
Первый предполагает усиление защиты критической и промышленной инфраструктуры, ее маскировку, а также создание достаточных запасов деталей для быстрого ремонта после ударов.
Второе направление – стратегия так называемого left-of-launch, то есть уничтожение ракетной угрозы еще до момента запуска.
Речь идет, в частности, об ударах по предприятиям, где производят ракеты, а также по мобильным пусковым установкам до того, как они успеют совершить пуск.
Усилить такие возможности Киев планирует за счет ракет украинского производства, которые могут поступить в арсенал уже в ближайшие месяцы.
Среди них The Economist называет баллистическую ракету Сапсан, над которой работает Пивденмаш, а также ракеты FP-7 и более дальнобойные FP-9 компании Fire Point.
Благодаря высокой скорости они потенциально могут быть эффективнее беспилотников во время охоты на мобильные пусковые установки, которые после запуска ракеты быстро меняют позицию.
В то же время уничтожение таких целей остается крайне сложной задачей. The Economist отмечает, что даже США, имея значительное преимущество в воздухе во время операций против Ирана, сталкивались с трудностями при поиске и поражении мобильных ракетных установок.