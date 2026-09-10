Кілер російської Федеральної служби безпеки готував у Київській області вбивство громадського діяча Геннадія Друзенка — співзасновника та президента Першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова. Правоохоронці затримали російського агента.

Про це повідомляє Служба безпеки України. Згодом замах на себе підтвердив сам Геннадій Друзенко.

СБУ затримала кілера, який готував вбивство Друзенка

За даними слідства, затриманий кілер планував застрелити активіста під час його ранкової прогулянки з собакою в лісі.

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Агент РФ тривалий час відстежував погодинний розпорядок дня та маршрути руху Друзенка, а також отримав від ФСБ координати схрону, з якого забрав пістолет з набоями та глушником.

Далі за інструкцією російської спецслужби кілер мав заночувати в лісі — поблизу помешкання громадського діяча, щоб вбити його декількома пострілами із засідки. Проте СБУ затримала агента у засідці під час підготовки до замаху.

Сам Друзенко підтвердив, що на нього намагалися скоїти замах.

— Минуло майже півтора місяця – і нарешті можна розповісти цю історію і подякувати всім, завдяки кому я досі живий. У той день, коли зірвався замах на Ігоря Оболенського, російські агенти полювали не тільки на очільника Корпус Хартія. Російські спецслужби прислали кілера також до мого житла, — уточнив він.

Як свідчать матеріали справи, підозрюваний — це 19-річний мешканець Миколаєва. У поле зору ФСБ він потрапив через свою активність у соціальних мережах. Зокрема, він публікував дописи на підтримку фашистської та нацистської ідеології.

За інформацією СБУ, після вербування його відправили до столиці України для вчинення вбивства. Під час обшуків у затриманого вилучили три пістолети з глушниками та боєприпасами, а також смартфони із доказами роботи на ФСБ.

Йому повідомили про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України. Серед них:

ч. 2 ст. 111 (Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 14, п. 11 ч. 2 ст. 115 (Готування до умисного вбивства на замовлення);

ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Наразі затриманий перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото : СБУ

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