Реактивные российские дроны стали новой опасностью для украинских городов. Они быстрее, а значит, времени между тревогой и возможной атакой становится меньше. Более десяти воздушных тревог в сутки — новая норма: оккупанты днем ​​и ночью запускают волнами Герани.

ПВО работает практически непрерывно. Спасатели – на истощение. Под ударом жилые дома, предприятия, транспорт, склады. И накануне 1 сентября встал вопрос: насколько защищены дети, которые возвращаются за парты?

И здесь показателен пример Харькова — города в 18 км от враждебных позиций, годами живущего под постоянными атаками оккупантов.

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То, с чем Киев сталкивается в последние недели, — для Харькова норма последних лет. Именно поэтому Совет обороны Харьковщины разрешил обучение только в противорадиационных укрытиях. И тогда прифронтовый город прибег к беспрецедентным мерам и обустроил школу в метро. Потом начали строить полноценные школы под землей. И к началу нового учебного года более половины харьковских школьников получили возможность учиться офлайн в защищенных пространствах.

Этот опыт распространился и на общины области. А по харьковским проектам начали строить подземные школы и в других городах страны.

Как Харьков начал строить подземные школы и почему его опыт может понадобиться городам далеко от фронта — в материале Татьяны Доцяк.

Школа в метро

Лето 2023 года. Большинство городов страны готовится к полноценному офлайн-обучению. Осенью 2022 года во время большого контрнаступления Сил обороны большую часть области освободили от оккупантов.

Харьков и общины готовят самые простые укрытия в школах, чтобы дети могли учиться за партами. В смешанном режиме — часть уроков офлайн, часть — онлайн — должно было заработать более 150 школ. Такие данные тогда предоставляла директор департамента образования Харьковского городского совета Ольга Деменко. Более сотни школ уже сделали ремонты, после проверки ГСЧС получили акты о включении в перечень простейших укрытий.

Многие родители, которые имели детей школьного возраста, были готовы вернуться из эвакуации и даже уже сделали это. Но вдруг в июле 2023 года Совет обороны Харьковщины принял решение, согласно которому для организации офлайн-обучения учреждения должны иметь исключительно специализированные защитные сооружения — бункеры или противорадиационные укрытия, которые должны отвечать современным требованиям. Где их взять, к тому же, так быстро?

В Харькове на тот момент было лишь несколько школ, построенных в советское время, которые имели противорадиационные укрытия. И тогда харьковский городской голова Игорь Терехов заявил, что обустроит школу в метро. Эта идея была неординарной – никто в мире такого еще не делал. Среди родителей и общественных активистов бушевали дискуссии: безопасно ли, не будет ли там шумно, темно, будет ли там качественная вентиляция и тепло?

— Это уникальный проект, все говорили, что сошел с ума, и родители не верили, — 4 ​​сентября 2026 года в интервью DW сказал городской голова Игорь Терехов.

Он ездил по районам города, общался с родителями, убеждал их. Параллельно продолжались работы по обустройству классов на шести станциях метрополитена. И, наконец, 1 сентября 2023 года в метрополитене раздался первый звонок. За парты сели всего 300 детей, говорит Терехов. Но уже через два месяца все классы были наполнены, и Харьков начал строительство школы под землей, потому что разместить всех в метро было невозможно.

— Я бы очень не хотел, чтобы наши дети спускались на празднование и линейку в подземные школы, но мы вынуждены это делать, — говорит в интервью Игорь Терехов.

Подземные школы

1 сентября 2026 новый учебный год в Немышлянском районе Харькова начался с открытия первой подземной школы, которая стала уже десятой для города. До этого очно учиться в районе дети могли только в небольшой метрошколе.

Учебное заведение может принять 2,7 тыс. учащихся из 11 школ района. Школа будет работать в несколько смен шесть дней в неделю. Внутри обустроили интерактивные классы, компьютерный кабинет, ресурсную комнату, буфет и актовый зал на 100 мест. А над подземным зданием была создана спортивная площадка для футбола, баскетбола и волейбола.

Впервые с госбюджетом пополам

Почти все подземные школы Харькова строились на средства собственного бюджета и при помощи международных партнеров. По словам Игоря Терехова, Министерство образования игнорировало нужды Харькова. Подземную школу в Немышлянском районе впервые строили вместе с государством: половину денег выделили из госбюджета.

— Здесь будут учиться дети из 11 школ этого района, но мое желание, чтобы у нас было хотя бы три таких школы в Немышлянском районе. Потребность есть, и это при том, что уже 10 подземных школ построено, — говорит Терехов.

По словам городского головы, сейчас в Харькове 24 защищенных локации: 10 подземных школ, семь метрошкол, а также противорадиационные укрытия, которые уже были в школах еще во время их строительства в советские времена. Благодаря им до 53% школьников, ныне проживающих в Харькове, могут учиться в смешанном формате. Еще две подземные школы и детсад пока ждут финансирования.

Всего в Харькове, по словам Терехова, сейчас проживает около 90 тыс. детей школьного возраста, так что, чтобы все могли учиться за партами хотя бы в смешанном формате, Харькову нужно еще столько же школ под землей, сколько сейчас.

Школы в Запорожье по проекту Харькова

В настоящее время строительство подземных школ обходится в 140–160 млн. грн. Первую же школу построили за 84 млн грн — часть, по словам городского головы, профинансировала строительная компания. Даже тогда городской совет упрекали, что это дорого, говорит Терехов в интервью DW. А с тех пор все дорожало: и материалы, и горючее, и зарплаты. К тому же все зависит от размера школы и количества учеников.

За опытом в Харьков приезжали из Запорожья. Город поделился проектом с ними и с Херсоном, говорит Терехов.

Первый подземный сад в Украине

Первый в Украине подземный детский сад был открыт в Песочине под Харьковом в июле 2026 года. До этого из-за российских обстрелов дошкольники могли видеться с воспитателями только онлайн или ходить на подготовительные уроки в подземные школы в выходные дни.

Садик рассчитан на 260 детей от трех до шести лет и уже полностью заполнен. Если желающих станет больше, будут работать в две смены. Сад расположен на несколько метров под землей и может работать автономно: имеет генераторы, вентиляцию и систему фильтрации воздуха. Проект стоил около 180 млн грн – его финансировали община, область и государство.

Во время пресс-конференции 4 сентября 2026 года начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сказал, что сейчас в стадии строительства четыре подземных сада.

— Мы строим четыре подземных детских сада — один в Дергачах, один Фонд Говарда Баффетта строит в Близнецах, еще один в Харькове и один — это не новое строительство классического подземного детского сада. Строители отмечают, что будет класс защитного сооружения. После ввода в эксплуатацию будем определять, смогут ли там учиться дети как в защитном сооружении, — сказал Синегубов и подчеркнул, что сад в Дергачах планируют достроить до конца года.

Сколько подземных школ построят к концу года

Если подземные садики – это новое для Харьковской области. Подземные школы уже есть и в других общинах, не только в Харькове.

— Подземные школы — это самый надежный актив, где дети гарантированно находятся в безопасности. Это укрытие с нуля. На 1 сентября у нас их 25, из них 10 в самом Харькове и 15 в области. Часть была введена в эксплуатацию именно до 1 сентября, — сказал Олег Синегубов.

Сейчас в области за партами может обучаться около 50 тыс. детей. В настоящее время строят 13 подземных учебных заведений. Пять из них планируют достроить до конца этого года, однако для этих школ и детского сада нужно еще около 400 млн. грн. финансирования.

— Наш план — еще пять подземных школ и один детский сад до конца года. Это плюс еще 30 тыс. детей, которых сможем обучать в автономном режиме или в смешанной форме обучения, — говорит Олег Синегубов.

Для того, чтобы учиться за партами, могли все школьники, проживающие на Харьковщине в общинах со статусом возможных боевых действий, нужно еще несколько десятков школ с противорадиационными укрытиями или подземных, говорит начальник ОВА.

— У нас необходимость в области, чтобы мы “закрыли” все 100% детей, находящихся в зоне возможных боевых действий, нужно еще 35 школ. Мы достроим еще 13, и дальше – тот остаток, который мы должны сделать, чтобы обеспечить безопасные образовательные среды для детей. И это без детских садов, потому что мы только начали эту работу, — говорит начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Медучреждения

Харьковщина – первая, где стали строить подземные больницы. В настоящее время их возводят на базе Харьковской областной клинической больницы, областной клинической детской больницы и областного центра онкологии.

— Должны завершить до конца этого года укрытие или подземное отделение в областной детской больнице. И отделение в областной больнице. И подземную часть онкоцентра – до конца года завершить и перейти к внутренним отделочным работам, – говорит Синегубов.

Это будут полноценные отделения или огромные просторы под землей с диагностикой, палатами, операционными, реанимациями. Это позволит оказывать помощь больным в безопасных условиях даже во время обстрелов, говорит Синегубов.

Сейчас ни одна из этих больниц не имеет какого-либо укрытия. А только в областной клинической детской больнице в год лечат около 60 тысяч маленьких пациентов. Онкоцентр в прошлом году пролечил около 72 тыс. больных раком, а в областной клинической больнице для взрослых в год оказывают помощь около 220 тыс. человек.

Фото: Татьяна Доцяк

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