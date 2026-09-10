В Киеве часть полок супермаркетов остаётся полупустой после серии российских ударов по продовольственным складам и логистическим центрам.

Из-за необходимости перестраивать цепочки поставок цены на продукты могут вырасти.

Об этом пишет британское издание The Guardian, журналисты которого пообщались с покупателями, представителями бизнеса и министром аграрной политики и продовольствия Украины Тарасом Высоцким.

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В Киеве пустеют полки супермаркетов после атак РФ

По данным The Guardian, российские войска в последние недели наносят удары по продовольственным складам и логистическим центрам в разных городах Украины

Именно на этих объектах хранят товары, прежде чем они попадают в магазины.

Последствия атак уже заметны в Киеве. Журналисты издания побывали в одном из супермаркетов Novus, где часть полок была пустой или заполнена лишь частично.

Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий сообщил The Guardian, что в результате последних российских ударов были разрушены или существенно повреждены логистические центры всех ведущих сетей супермаркетов Украины, в частности Novus, АТБ, Сильпо и Фора.

По его словам, именно через эти центры товары распределяются между магазинами, поэтому их уничтожение бьет прямо по системе поставок продуктов в украинские города.

— Эта волна ударов — самая масштабная с начала полномасштабного вторжения, — заявил Высоцкий.

Министр считает, что Россия изменила характер атак на гражданскую инфраструктуру. Если в 2022 году основными целями были экспортная и сельскохозяйственная инфраструктура, а позже — энергетика, то в августе и сентябре 2026 года РФ систематически наносит удары по внутренней логистике.

— Враг целенаправленно пытается уничтожить логистику, которая снабжает украинские города продовольствием, — подчеркнул он.

При этом массовой скупки продуктов, как в начале полномасштабного вторжения, в Киеве пока нет. Покупатели, с которыми пообщались журналисты, говорят, что продолжают покупать товары в обычном режиме.

Как удары по складам могут повлиять на цены

Уничтожение логистических центров не значит, что в Украине заканчиваются продукты. Главная проблема в том, что торговым сетям и поставщикам приходится срочно менять систему хранения и доставки товаров.

По оценке Высоцкого, из-за ударов по складской инфраструктуре цены на продукты могут вырасти примерно на 2,5%.

Соучредитель Бюро вина, которое, в частности, управляет сетью Goodwine, Дмитрий Крымский считает, что для отдельных компаний последствия могут быть гораздо более ощутимыми.

1 сентября российский удар уничтожил один из складов его компании недалеко от Киева. Там хранились товары примерно на €4 млн.

Это уже третий случай с начала полномасштабной войны, когда российские удары уничтожали запасы компании. В 2022 году она потеряла товаров на €15 млн, а в июле 2026 года — еще на €1,5 млн.

Крымский объяснил, что подорожание может быть связано в первую очередь не с нехваткой самих товаров, а с необходимостью создавать новую систему логистики, которую будет сложнее уничтожить одним ударом.

Среди вариантов бизнес рассматривает распределение запасов между несколькими небольшими складами, использование подземных хранилищ и даже перенос части складской инфраструктуры в соседнюю Польшу.

Сам Крымский прогнозирует, что из-за таких дополнительных расходов цены его компании могут вырасти примерно на 5%.

The Guardian отмечает, что российские войска атакуют не только склады с продовольствием. В последнее время под удары попадали также логистические центры электронной коммерции, склады с медикаментами и гуманитарной помощью.

В частности, российский удар повредил один из главных складов Всемирной организации здравоохранения с гуманитарной помощью на окраине Киева.

Также был атакован склад фармацевтической компании Биокон. По информации компании, там был уничтожен примерно трёхмесячный запас лекарств, после чего предприятие приостановило работу.

Напомним, что 9 сентября Россия нанесла еще один удар по складской инфраструктуре Киева.

Реактивный Shahed уничтожил склад с детскими игрушками и другими детскими товарами, который принадлежал маркетингово-дистрибьюторской компании Kiddisvit.

По словам генерального директора компании Павла Овчинникова, сотрудники в результате атаки не пострадали, однако сам склад был уничтожен, а бизнес понес значительные убытки.

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