На тлі скорочення запасів ракет-перехоплювачів для систем Patriot та нарощування Росією виробництва балістичних ракет Україна зосереджується на двох ключових напрямах захисту.

Як Україна може протидіяти російській балістиці

Як пише The Economist, запаси ракет PAC-3, які використовують комплекси Patriot для перехоплення балістичних цілей, в Україні наближаються до критично низького рівня.

Водночас Росія, за оцінками, збільшила виробництво балістичних ракет приблизно до 100 одиниць щомісяця. Українська система протиракетної оборони Freyja поки не готова до повноцінного застосування.

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У такій ситуації Україна має два основні способи зменшити загрозу.

Перший передбачає посилення захисту критичної та промислової інфраструктури, її маскування, а також створення достатніх запасів деталей для швидкого ремонту після ударів.

Другий напрям — стратегія так званого left-of-launch, тобто знищення ракетної загрози ще до моменту запуску.

Йдеться, зокрема, про удари по підприємствах, де виробляють ракети, а також по мобільних пускових установках до того, як вони встигнуть здійснити пуск.

Посилити такі можливості Київ планує за рахунок ракет українського виробництва, які можуть надійти до арсеналу вже найближчими місяцями.

Серед них The Economist називає балістичну ракету Сапсан, над якою працює Південмаш, а також ракети FP-7 і більш далекобійні FP-9 компанії Fire Point.

Завдяки високій швидкості вони потенційно можуть бути ефективнішими за безпілотники під час полювання на мобільні пускові установки, які після запуску ракети швидко змінюють позицію.

Водночас знищення таких цілей залишається вкрай складним завданням. The Economist зазначає, що навіть США, маючи значну перевагу в повітрі під час операцій проти Ірану, стикалися з труднощами під час пошуку та ураження мобільних ракетних установок.

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