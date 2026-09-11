Можно ли получить бронь, если работник в розыске ТЦК: адвокат назвала исключения
Сейчас в Украине продолжается общая мобилизация. Но закон предусматривает категории военнообязанных, которые имеют право на отсрочку от призыва, в частности забронированных работников.
Можно ли забронировать работника, который находится в розыске ТЦК, и при каких условиях это допускается законодательством, Факты ICTV расспросили адвоката LEGAL STRATEGY Виолетту Монастырскую.
Можно ли получить бронь, если работник в розыске ТЦК
По словам адвоката, по общему порядку нахождение военнообязанного в розыске за нарушение правил воинского учета или законодательства о мобилизации может препятствовать бронированию.
В то же время с декабря 2025 года законодательством предусмотрен специальный 45-дневный механизм бронирования отдельных работников критически важных предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Закон Украины № 4630-IX дополнил пункт 4 части первой статьи 25 закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации специальными правилами бронирования отдельных работников.
Во исполнение этих изменений Кабинет Министров Украины принял постановление № 1608 от 08.12.2025, которым внесены изменения в Порядок бронирования, утвержденный постановлением КМУ № 76 от 27.01.2023.
Работник в розыске ТЦК: когда можно оформить бронь
Специальная норма касается военнообязанных работников предприятий, учреждений и организаций, которые являются критически важными для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины, других военных формирований или для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период именно в сфере оборонно-промышленного комплекса, и которые:
- не имеют военно-учетных документов или оформили их ненадлежащим образом;
- и/или не состоят на воинском учете;
- и/или не уточнили персональные данные согласно закону № 3633-IX от 11.04.2024;
- и/или находятся в розыске за нарушение правил воинского учета, законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.
Формулировка закона прямо охватывает розыск за нарушение правил воинского учета, законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.
— Это не означает автоматического распространения специального механизма на лиц, которых разыскивают в рамках уголовного производства за уклонение от воинской обязанности или мобилизации, — подчеркнула адвокат.
Как получить бронь, если ты в розыске: условия и сроки
- бронирование предоставляется сроком не более 45 календарных дней со дня заключения трудового договора;
- не чаще одного раза в календарный год;
- если работник в течение этого срока устранит нарушение учета — он подлежит бронированию на общих основаниях;
- такое бронирование не освобождает работника от установленной законом ответственности за допущенные нарушения правил воинского учета или законодательства об обороне и мобилизации.
Переходное процедурное упрощение, действовавшее до 1 февраля 2026 года
Постановление № 1608 устанавливало на период с 9 декабря 2025 года до 1 февраля 2026 года ускоренный порядок перевода военнообязанных на специальный воинский учет — в срок до 24 часов с момента формирования списка. Эта переходная норма уже прекратила действие.
В то же время сам специальный механизм бронирования работников, определенных абзацем вторым пункта 4 части первой статьи 25 закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации, в том числе 45-дневное бронирование, не был ограничен датой 1 февраля 2026 года.
Возможно ли бронирование работников в розыске ТЦК
— Итак, по состоянию на сентябрь 2026 года нахождение в розыске не является абсолютным препятствием для бронирования в случае, прямо предусмотренном законом для отдельных работников критически важных предприятий в сфере оборонно-промышленного комплекса, — подчеркнула адвокат.
За пределами этого специального механизма вопрос бронирования решается в общем порядке и с учетом данных воинского учета конкретного лица.
Нахождение в розыске за нарушение правил воинского учета или мобилизационного законодательства не всегда делает бронирование невозможным: для отдельных работников критически важных предприятий в сфере ОПК действует специальный механизм бронирования сроком до 45 календарных дней.