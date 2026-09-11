Сейчас в Украине продолжается общая мобилизация. Но закон предусматривает категории военнообязанных, которые имеют право на отсрочку от призыва, в частности забронированных работников.

Можно ли забронировать работника, который находится в розыске ТЦК, и при каких условиях это допускается законодательством, Факты ICTV расспросили адвоката LEGAL STRATEGY Виолетту Монастырскую.

Можно ли получить бронь, если работник в розыске ТЦК

По словам адвоката, по общему порядку нахождение военнообязанного в розыске за нарушение правил воинского учета или законодательства о мобилизации может препятствовать бронированию.

Сейчас смотрят

В то же время с декабря 2025 года законодательством предусмотрен специальный 45-дневный механизм бронирования отдельных работников критически важных предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Закон Украины № 4630-IX дополнил пункт 4 части первой статьи 25 закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации специальными правилами бронирования отдельных работников.

Во исполнение этих изменений Кабинет Министров Украины принял постановление № 1608 от 08.12.2025, которым внесены изменения в Порядок бронирования, утвержденный постановлением КМУ № 76 от 27.01.2023.

Работник в розыске ТЦК: когда можно оформить бронь

Специальная норма касается военнообязанных работников предприятий, учреждений и организаций, которые являются критически важными для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины, других военных формирований или для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период именно в сфере оборонно-промышленного комплекса, и которые:

не имеют военно-учетных документов или оформили их ненадлежащим образом;

и/или не состоят на воинском учете;

№ 3633-IX и/или не уточнили персональные данные согласно законуот 11.04.2024;

и/или находятся в розыске за нарушение правил воинского учета, законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

Формулировка закона прямо охватывает розыск за нарушение правил воинского учета, законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

— Это не означает автоматического распространения специального механизма на лиц, которых разыскивают в рамках уголовного производства за уклонение от воинской обязанности или мобилизации, — подчеркнула адвокат.

Как получить бронь, если ты в розыске: условия и сроки

бронирование предоставляется сроком не более 45 календарных дней со дня заключения трудового договора;

не чаще одного раза в календарный год;

если работник в течение этого срока устранит нарушение учета — он подлежит бронированию на общих основаниях;

такое бронирование не освобождает работника от установленной законом ответственности за допущенные нарушения правил воинского учета или законодательства об обороне и мобилизации.

Переходное процедурное упрощение, действовавшее до 1 февраля 2026 года

Постановление № 1608 устанавливало на период с 9 декабря 2025 года до 1 февраля 2026 года ускоренный порядок перевода военнообязанных на специальный воинский учет — в срок до 24 часов с момента формирования списка. Эта переходная норма уже прекратила действие.

В то же время сам специальный механизм бронирования работников, определенных абзацем вторым пункта 4 части первой статьи 25 закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации, в том числе 45-дневное бронирование, не был ограничен датой 1 февраля 2026 года.

Возможно ли бронирование работников в розыске ТЦК

— Итак, по состоянию на сентябрь 2026 года нахождение в розыске не является абсолютным препятствием для бронирования в случае, прямо предусмотренном законом для отдельных работников критически важных предприятий в сфере оборонно-промышленного комплекса, — подчеркнула адвокат.

За пределами этого специального механизма вопрос бронирования решается в общем порядке и с учетом данных воинского учета конкретного лица.

Нахождение в розыске за нарушение правил воинского учета или мобилизационного законодательства не всегда делает бронирование невозможным: для отдельных работников критически важных предприятий в сфере ОПК действует специальный механизм бронирования сроком до 45 календарных дней.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.