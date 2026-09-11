Наразі в Україні триває загальна мобілізація. Але закон передбачає категорії військовозобов’язаних, які мають право на відстрочку від призову, зокрема заброньованих працівників.

Чи можна забронювати працівника, який знаходиться у розшуку ТЦК, та за яких умов це допускається законодавством, Факти ICTV розпитали адвокатку LEGAL STRATEGY Віолету Монастирську.

Чи можна отримати бронь, якщо працівник у розшуку ТЦК

За словами адвокатки, за загальним порядком перебування військовозобов’язаного в розшуку за порушення правил військового обліку або законодавства про мобілізацію може перешкоджати бронюванню.

Зараз дивляться

Водночас із грудня 2025 року законодавством передбачено спеціальний 45-денний механізм бронювання окремих працівників критично важливих підприємств оборонно-промислового комплексу.

Закон України № 4630-IX доповнив пункт 4 частини першої статті 25 закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію спеціальними правилами бронювання окремих працівників.

На виконання цих змін Кабінет Міністрів України ухвалив постанову № 1608 від 08.12.2025, якою внесено зміни до Порядку бронювання, затвердженого постановою КМУ № 76 від 27.01.2023.

Працівник у розшуку ТЦК: коли можна оформити бронь

Спеціальна норма стосується військовозобов’язаних працівників підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань або для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період саме у сфері оборонно-промислового комплексу, та які:

не мають військово-облікових документів або оформили їх неналежним чином;

та/або не перебувають на військовому обліку;

№ 3633-IX та/або не уточнили персональні дані за закономвід 11.04.2024;

та/або перебувають у розшуку за порушення правил військового обліку, законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Формулювання закону прямо охоплює розшук за порушення правил військового обліку, законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

— Воно не означає автоматичного поширення спеціального механізму на осіб, яких розшукують у межах кримінального провадження за ухилення від військового обов’язку чи мобілізації, — наголосила адвокатка.

Як отримати бронь, якщо ти в розшуку: умови й строки

бронювання надається строком не більше 45 календарних днів з дня укладення трудового договору;

не частіше одного разу на календарний рік;

якщо працівник протягом цього строку усуне порушення обліку — він підлягає бронюванню на загальних підставах;

таке бронювання не звільняє працівника від установленої законом відповідальності за допущені порушення правил військового обліку або законодавства про оборону і мобілізацію.

Перехідне процедурне спрощення, яке діяло до 1 лютого 2026 року

Постанова № 1608 встановлювала на період з 9 грудня 2025 року до 1 лютого 2026 року прискорений порядок переведення військовозобов’язаних на спеціальний військовий облік — у строк до 24 годин з моменту формування списку. Ця перехідна норма вже завершила дію.

Водночас сам спеціальний механізм бронювання працівників, визначених абзацом другим пункту 4 частини першої статті 25 закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію , у тому числі 45-денне бронювання, не був обмежений датою 1 лютого 2026 року.

Чи можливе бронювання працівників у розшуку ТЦК

— Отже, станом на вересень 2026 року перебування в розшуку не є абсолютною перешкодою для бронювання у випадку, прямо передбаченому законом для окремих працівників критично важливих підприємств у сфері оборонно-промислового комплексу, — наголосила адвокатка.

Поза межами цього спеціального механізму питання бронювання вирішується за загальним порядком і з урахуванням даних військового обліку конкретної особи.

Перебування в розшуку за порушення правил військового обліку або мобілізаційного законодавства не завжди унеможливлює бронювання: для окремих працівників критично важливих підприємств у сфері ОПК діє спеціальний механізм бронювання строком до 45 календарних днів.

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